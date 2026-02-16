旺角New Beauty涉無牌供RGA生髮　衞生署除夕巡全港逾30間同類店

衞生署上周公布，旺角朗豪坊的New Beauty提供「RGA生髮服務」及注射高濃度血小板血漿程序的店舖，涉嫌無牌營辦日間醫療中心，違反《私營醫療機構條例》。署方今日（29日）巡查全港超過30間在其網頁宣稱提供同類服務的店舖，行動中並無發現相同的違例行為，部份店舖安排客戶到持牌日間醫療中心，接受相關醫療程序。



衞生署早前發現有店舖涉嫌非法為顧客進行Regenera Activa生髮，2月16日到全港多店調查是否涉及無牌營辦日間醫療中心的非法行為，以保障市民健康。（政府新聞處圖片）

衞生署除夕巡查逾30間舖 調查有否無牌營辦日間醫療中心

衞生署公布，鑑於近日調查發現有店鋪涉嫌非法為顧客進行Regenera Activa生髮，即一種自體細胞移植醫療程序，簡稱RGA，或高濃度血小板血漿注射，違反《私營醫療機構條例》（第633章）中，禁止無牌營辦日間醫療中心的規定。

衞生署今日到全港超過30間在其網頁宣稱提供同類服務的店舖，調查是否涉及無牌營辦日間醫療中心的非法行為，以保障市民健康。行動中，署方沒有發現店舖在其處所進行RGA或高濃度血小板血漿的醫療程序，部份店舖安排客戶到持牌日間醫療中心，接受相關醫療程序。

市民如需接受RGA、高濃度血小板血漿或《條例》訂明的「附表醫療程序」，務必先了解提供服務的處所是否已按《條例》申領日間醫療中心牌照。（圖片來源︰Shutterstock）

無牌營辦日間醫療中心可罰款10萬元及監禁3年

衞生署已提醒各店舖負責人，根據《條例》，移植任何細胞、組織或器官，包括自體移植物、同種異體移植物、異種移植物、經處理的組織或血液製品（例如高濃度血小板血漿）及皮瓣，均屬《條例》訂明的「附表醫療程序」。

在毋須留醫的情況下施行該等程序，必須在持有有效牌照的日間醫療中心內進行。衞生署已去信提醒註冊醫生及牙醫上述的法例要求。任何人士無牌營辦日間醫療中心即屬違法，一經定罪，可處罰款10萬元及監禁3年。

涉事公司為旺角朗豪坊的New Beauty。

旺角朗豪坊New Beauty涉嫌無牌營辦日間醫療中心 調查仍然繼續

衞生署提醒醫生在施行RGA、高濃度血小板血漿或其他《條例》訂明的「附表醫療程序」前，必須核實該處所持有合適牌照，切實保障病人的最佳利益和恪守註冊醫生專業守則。

衞生署已設立私營醫療機構登記冊，載錄所有獲發牌照和獲豁免書的私營醫療機構。（戉資料圖片）

衞生署已設立私營醫療機構登記冊供市民查詢

衞生署同時呼籲市民，如需接受RGA、高濃度血小板血漿或《條例》訂明的「附表醫療程序」，務必先了解提供服務的處所是否已按《條例》申領日間醫療中心牌照。

為方便市民識別提供醫療服務的處所是否獲發有效牌照或豁免書，衞生署已設立私營醫療機構登記冊（按此），載錄所有獲發牌照和獲豁免書的私營醫療機構。

日間醫療中心亦須把其牌照貼在當眼處，牌照上印有一個二維碼，市民可利用醫健通應用程式掃瞄牌照上的二維碼以確認該中心是否持有有效牌照。