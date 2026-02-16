消委會｜市民花17萬植髮　頭皮發炎兼生瘡　一年後人工髮全甩

植髮、育髮市場近年蓬勃發展，然而，消委會今日（16日）公布兩宗相關投訴，包括有市民花約8.8萬購買生髮療程，不但無效而且頭皮持續出血，卻被拒絕退款；另有投訴人購買價值約17萬元的人工髮絲植髮療程，做完第二次療程後，卻出現頭皮發炎及生瘡等情況；人工髮絲在植入1年後已接近全部脫落，植髮效果未如店方所指，可維持約6至8年。



中年人士髮量逐漸減少，基本上與氣血、腎氣虧損等生理因素有關。（圖片：Shutterstock）

消委會指，一般而言，植髮及涉及注射的程序屬醫療程序，商戶應遵從香港法例，安排本地註冊醫生施行所有醫療程序，而消費者亦應主動查詢療程有否涉及相關程序，以及服務提供者是否具備專業資格。

花8.8萬購買生髮激光療程 頭皮持續出血

消委會又指，每年接獲約100宗關於植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務的投訴個案，包括出現質疑生髮療程誇大效果宣傳、頭皮發炎及人工髮絲脫落問題等，牽涉金額不菲。

有投訴人表示，在社交媒體上看到A公司的生髮療程廣告，指新客戶可免費試做一次療程，亦可獲免費諮詢及頭皮分析，遂到A公司使用優惠。

免費療程結束後，A公司顧問建議投訴人購買RGA（Regenera Activa）生髮療程，指事前毋須醫生檢查，同時以刺激生髮為由推銷激光療程。投訴人本因價格昂貴而有所猶豫，惟顧問指可以贈送激光療程，及分享接受RGA療程後效果明顯的成功例子，加上投訴人看見宣傳資料寫著療程「一次見效」，遂同意購買3次共7萬元的RGA療程，及12次共1.8萬元的激光療程，連同額外贈送的12次激光療程，合共支付8.8萬。

最新的點陣式激光療法，適合大部分的雄激素脫髮患者，而且經FDA許可，安全性大大提高。

當初聲稱「一次見效」 貨不對版不獲退款

然而，接受首次RGA注射後，投訴人因頭皮傷口持續出血而需要求醫，反映後只獲職員口頭致歉，而其後2次注射雖有配合激光療程，但頭髮濃密度與療程前幾乎無異，與聲稱的「一次見效」相距甚遠。投訴人曾就療程成效向A公司提出質疑，卻只獲回覆指負責職員已離職，需時重新了解情況。投訴人其後正式向A公司投訴，雖然A公司提出可補償2至3 次激光療程，惟投訴人對其生髮療程已失去信心，遂向消委會投訴，要求退款。

消委會向A公司了解後，獲回覆指交易前已向投訴人詳細解釋療程內容及合約條款，當中除了列明所有療程不可退款及轉讓外，亦因療程效果受多種因素影響而設有「本公司並不保證有關療程之成效」一項，因此拒絕退款。

由於雙方未能達成和解，消委會已建議投訴人可考慮諮詢法律意見，或申請消委會的「消費者訴訟基金」，而個案亦已轉介衞生署跟進。

脫髮（AI生成圖片）

植入人工髮絲僅1年已近全部脫落

另一宗消委會接獲的投訴中，投訴人在B公司購買價值約17萬元的植髮療程，合共植入 2,000條人工髮絲，職員聲稱效果可維持約6至8年。投訴人於6月上旬先植入200條髮絲，雖有少量人工髮絲脫落，但投訴人認為屬可接受程度，而頭皮亦沒有出現異狀，遂於10月上旬進行第二次療程，植入1,000條人工髮絲。

然而，投訴人在療程後發現植髮區域出現紅腫、發炎及頭皮生瘡等情況，而植入的人工髮絲亦大量脫落。投訴人獲B公司職員確認頭皮發炎，但之後8個月內雙方未有頻繁溝通，直至翌年6月，投訴人只獲安排2次頭皮護理服務，期間並未獲持續跟進康復情況及安排餘下的植髮療程。

投訴人亦表示人工髮絲在植入僅1年後便已接近全部脫落，與當初職員及廣告聲稱可維持6年以上的說法落差甚大，遂一併就職員未有積極跟進其頭皮反覆發炎及生瘡的問題，向消委會求助，希望獲得退款。

B公司則反駁指，投訴人未有積極使用免費頭皮護理服務，令頭皮情況惡化，又表示已建議投訴人應按指示清潔頭髮，因此拒絕退款。投訴人不接受，表示發現頭皮發炎時已發訊息予B公司要求跟進，惟2個多月後才獲確認預約，並指職員沒有清楚說明免費頭皮護理服務的重要性。經消委會再次調停後，B公司將事件歸因於雙方溝通不足，並為投訴人安排約見主診醫生與提供後續治療方案。投訴人其後未有再與消委會聯絡。

張醫師指出，若患者有慢性頭皮疾病或處於發炎狀態，也不適合進行入侵性的生髮療程。（圖片：Shutterstock）

消委會認為，商戶在銷售植髮及生髮服務時，應：

1. 遵從香港法例，任何醫療程序都只應安排本地註冊醫生施行，如程序涉及《私營醫療機構條例》所訂明的附表醫療程序，必須在持有有效日間醫療中心牌照處所進行；



2. 在推銷療程時，應如實告知療程詳情，包括原理、所用器械或物料、所需次數、成效及可能發生的副作用等；



3. 若對療程成效有信心，可考慮加入成效保證條款，例如療程無效可退款等；若實際成效受多方因素影響並因人而異，應在交易前明確告知消費者，以助消費者作知情決定；



4. 在完成療程後，應妥善跟進消費者的情況，為其預約之後的跟進療程。若療程可能會造成傷口，亦應按需要主動為消費者安排覆診，加強對其健康的關顧；



5. 應完善客戶反饋的處理流程，確保他們能在合理時間內得到適切的跟進，即使負責職員出現更替，亦不應影響消費者的體驗。



更年期脫髮需透過養血來促進毛囊功能，並防止毛囊進一步退化，單靠外用生髮洗頭水的作用不大。（圖片：heho）

至於消費者，消委會建議市民在購買植髮及生髮療程時，應：



1. 先了解自身需要、療程安排、效果持久度、風險等；亦應管理自身期望，理解療程效果難以立竿見影，或需長期跟進，應評估自身經濟與時間成本；



2. 一般而言，植髪及涉及注射的程序屬醫療程序，只應由本地註冊醫生施行。根據衞生署建議，在進行醫療程序前，應充分諮詢主診醫生的意見，詳細了解相關程序、潛在風險及可能出現的併發症，並不應輕信廣告資訊或非專業人員的推銷。如在接受醫療程序後出現不適，應聯絡主診醫生作跟進處理；



3. 宜主動向商戶查詢療程效果會否因人而異、是否涉及醫療程序、以及服務提供者是否具備專業資格，亦應了解是否設有療程效果保證條款及如何評估成效；不宜輕信一些標榜「真實客人頭皮狀況例證」或名人推介的宣傳，以及倚賴職員口頭承諾，並需注意「免費試做療程」等優惠或屬招徠手段，決定享用前應認真考慮，避免因小失大；



4. 如要識別提供醫療服務的處所是否已根據《私營醫療機構條例》獲發有效牌照或豁免書，可查閱私營醫療機構登記冊，載錄所有獲發牌照和獲豁免書的私營醫療機構的資料；



5. 每次療程後，可自行拍攝照片或影片以記錄頭髮生長狀況，作為成效的參考；亦應保留所有交易文件及療程紀錄，以作憑據。



消費者亦需注意「免費試做療程」等優惠或屬招徠手段，決定享用前應認真考慮自身需要，避免因小失大。