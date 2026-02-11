生蠔食物中毒三周105人　衞生署：現不應食生蠔及未煮熟雙殼海產

近期屢爆與吃生蠔有關的食物中毒事件，衞生署今日（11日）指出，由1月18日至2月10日，中心已錄得39宗食物中毒個案，共影響119人；當中近九成、35宗與諾如病毒相關，流行病學調查發現他們105人全部在潛伏期內曾食用生蠔。



衞生防護中心再次呼籲市民提高警覺，時刻保持個人、食物及環境衞生，現時不應進食生蠔及未經煮熟的雙殼類海產。



傑頓國際食品及88投資控股有限公司供應不同地方的生蠔予本地食肆。（公司網頁圖片）

食物中毒個案由去年12月一周1宗增至逾10宗

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至今年1月每周平均四宗。由1月18日至2月10日，中心已錄得39宗食物中毒個案，共影響44男和75女，年齡介於15至75歲。

他表示，其中近九成、35宗與諾如病毒相關，涉及105人。流行病學調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案的受影響人士，全部在潛伏期內曾食用生蠔；當中六人須留院治理，全部情況穩定。中心已將全部食物中毒個案通知食物環境衞生署食物安全中心作適當跟進及追查來源，調查仍在進行。

八名男女分別於1月31日及2月2日在文華東方酒店的快船廊晚膳後約25至75小時，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。（酒店官網圖片）

受污染及未經煮熟生蠔可能感染諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌

徐樂堅醫生指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚；生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。

他表示，在農曆新年期間，市民很多時會與親友聚餐，「我特別提醒市民，無論是在家或光顧食肆，應進食徹底煮熟食物，特別是貝類，以避免感染腸道疾病。」他指酒精飲料、檸檬汁或芥末亦不能殺死諾如病毒；以火鍋或炭燒方式進食蠔，亦要確保完全熟透，方可有效降低感染諾如病毒的風險。

他表示，鑑於近期諾如病毒的活躍程度上升，流行病學數據亦顯示大部分食物中毒是由進食生蠔引致的，而食物環境衞生署食物安全中心正在調查生蠔來源，因此建議市民不應冒險進食未經煮熟的蠔。

衞生署衞生防護中心表示，五人1月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的餐廳Chef's Cuts晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。該店的生蠔來自名單中兩間公司。

AIRSIDE扒房Chef's Cuts疑爆食物中毒。

AIRSIDE扒房Chef's Cuts有多款生蠔菜式。(Chef's Cuts Facebook圖片)

超過七成半急性腸胃炎爆發個案與諾如病毒有關

徐樂堅續說，諾如病毒具高度傳染性，因進食受污染食物而感染諾如病毒的人士，可能會透過人與人接觸或受嘔吐物污染的環境，將病毒傳播給其他人。除了食物中毒，諾如病毒亦是引致急性腸胃炎的主要原因之一。

他表示，監測指標顯示本地急性腸胃炎的活躍程度自1月初起持續上升，最新數據顯示，今年截至2月10日暫時已錄得38宗院舍和學校的急性腸胃炎爆發個案，涉及294人。實驗室的檢測顯示超過七成半是諾如病毒引致。

此外，其他香港人的旅遊熱點，包括日本及韓國，近日的諾如病毒活躍程度亦持續上升，韓國的監測數據顯示諾如病毒活躍程度達近五年同期的新高。徐樂堅提醒市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

兩男四女青年於1月28日及29日光顧尖沙咀永利大廈石牆道韓國餐廳後腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等。他們共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。（官方Facebook專頁圖片）

尖沙咀石牆道韓國餐廳也有出售韓國野生生蠔菜式。（官方Facebook專頁圖片）

要預防急性腸胃炎及諾如病毒感染，必須經常保持雙手清潔。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液不能代替使用梘液和清水潔手，尤其在處理食物或進食前及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。

一男三女於1月27日在中環蘭桂坊協興大廈地下法國菜餐廳L’Amour晚餐，其後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。（官方圖片）

L'AMOUR所售的生蠔（官方圖片）

一男三女分別在1月31日及2月1日到沙田新城市廣場Odelice晚膳後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵，他們共同食物為生蠔。（Odelice Facebook圖片）

法式料理店Odelice有出售生蠔菜式。（Odelice Facebook圖片）