林村許願節｜市民冒雨拋寶碟　興致不減因「水為財」　望中六合彩

大埔林村許願節今（17日）起舉行，早上有幾陣微雨，不少市民冒雨到場許願。有市民認為下雨無減他們的興致，稱「落雨就有水，水為財」，她指已經買了年初五舉行的馬年新春金多寶，希望可中六合彩頭獎。



大埔林村許願節今（17日）起舉行，早上有幾陣微雨，不少市民冒雨到場許願。（夏家朗攝）

市民稱一家已買新春金多寶 望中頭獎

大埔林村香港許願節2026今日至3月3日舉行，現場設新春市集、攤位遊戲等。今早有幾陣飄雨，但無改市民拋寶碟的興致，10時許許願樹上已掛有許多寶碟。

林先生與家人周小姐，試了5次才成功將寶碟拋到樹上，笑稱「係有少少難度。」他們希望所有家人、市民馬年健健康康、心想事成。周小姐說，他們每年都會到林村拋寶碟，今年天氣未如理想，不過她笑稱「落雨就代表有水，水為財呀嘛。」她說，一家人已經買了馬年新春金多寶，希望能中六合彩頭獎。

林先生（左）和周小姐（右）已買了新年金多寶，希望可中頭獎。（賴卓盈攝）

有市民裝扮成動漫人物「初音未來」，不過由於視線受阻，最終拋了6次才成功。他們指，特意打扮成「初音」，是因為喜歡這個角色，希望讓更多人認識。他們指，新一年希望自己學業進步，香港越來越好。

大年初一（17日）有市民裝扮成「初音未來」到林村許願樹拋寶碟。（夏家朗攝）

住在屯門的陳先生，今早8時已到場，試了3次才成功拋寶碟。他許願馬年平安，身體健康。今日天氣未如理想，但他稱「落雨都要嚟，求個身體健康呀嘛。」

住屯門的陳先生年年來林村許願。（賴卓盈攝）

「姜糖」為偶像許願 盼演唱會順利

「姜糖」曾小姐年年到場，今年除了身體健康，還多了一個願望，就是希望偶像姜濤接下來的巡迴演唱會順利舉行。她亦祝願所有港人馬年平安，事事順利。

「姜糖」曾小姐希望姜濤接下來的演唱會順利舉辦。（賴卓盈攝）

內地及政制事務局署理局長胡健民亦有到場。他指，林村許願節承載市民對未來的憧憬和祝福，他祝願市民馬年進步，龍馬精神，又提到政府會繼續完善選制制度、推展愛國主義教育。

內地及政制事務局署理局長胡健民亦有到場。他指，林村許願節承載市民對未來的憧憬和祝福。（夏家朗攝）

問及局長接任人選，他指沒有這方面消息，但當局上上下下會繼續努力工作。