2億頭獎六合彩｜最高彩金新春金多寶周六攪珠　最旺非紅色號碼球

【六合彩結果／新春金多寶】六合彩新春金多寶將於星期六（21日）年初五晚攪珠，金多寶高達1.65億港元，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將打破去年新春金多寶幸運兒一注中獲1.93億元紀錄。



馬會統計顯示，在23次新春金多寶攪珠中，15號攪出7次，10、36、43及48都出現6次；藍色號碼球較紅色及綠色號碼球旺，佔攪出號碼40%，而10至19號攪出次數高於其他四組號碼。



2026年六合彩新春金多寶將於2月21日年初五晚攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得破紀錄的2億元彩金。

2026年六合彩新春金多寶將於2月21日年初五晚攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得破紀錄的2億元彩金。

2026年六合彩新春金多寶將於2月21日年初五晚攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得破紀錄的2億元彩金。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



+ 18

投注站周六提早在早上11時開門

今年六合彩新春金多寶高達1.65億港元，為歷次最大規模的新春金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金。

馬會表示，場外投注處星期六提早於早上11時開始服務。截至周四（19日）晚11時，投注額達到1.2億元。

新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48

馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。

新春金多寶歷次攪珠結果。（馬會圖片）

新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多

至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。

新春金多寶共四成被攪出的號碼屬藍色號碼球。（馬會圖片）

新春金多寶被攪出的號碼較多分佈於「10」至「19」號。（馬會圖片）

去年新春金多寶一注獨中派1.93億創新紀錄

去年新春金多寶有幸運兒一注獨中，獲得1.93億元，比原先估計188億元多約500萬元，刷新頭獎派彩紀錄，幸運兒是親身到投注站買彩票，投資10元一注。

2025年2月2日六合彩新春金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

▼2025年2月2日 六合彩新春金多寶引發投注潮▼



+ 6

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至2月15日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是508次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出499次及494次。

六合彩2002年7月4日至2026年2月15日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出443次的23號；25號以445次排尾四；43號以攪出446次排尾五。

截至2025年6月30日十大幸運投注處排名。（馬會網頁截圖）

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

