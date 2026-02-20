宏福苑安置｜據悉不收購宏志閣　測量師學會：分拆處理沒法律問題

有指政府最快明日（21日）公布宏福苑的安置方案，據報政府選擇收購業權，不作原址重建。未受大火波及的宏志閣則會分拆處理，預計政府不會收購業權，但業主可考慮政府提出「樓換樓」等方案。測量師學會會長溫偉明指，原址重建需要集齊整個屋苑業權，若政府放棄重建便可以只收購其中七幢大廈，做法亦沒有法律問題。



有宏志閣居民接受有關方案，樂意重返宏志閣居住，並提議政府容許「業權交換」，讓有意留在原址的其餘七廈居民，可與不願留下的宏志閣業主交換物業。



大埔宏福苑大火過後，2月13日，可見工人正在清除八幢大廈的外牆棚架。（蔡正邦攝／資料圖片）

測量師學會：非原址重建可以放棄收購宏志閣

據了解，政府最終收購方案或不包括宏志閣。由於宏志閣未受火災波及，結構完好，若有部分居民傾向於原單位繼續居住，不接受政府收購，政府沒理據強行收購。因此消息指最終安置方案不排除或放棄收購宏志閣，但仍有其他選項給予宏志閣居民，包括「樓換樓」等。

測量師學會會長溫偉明表示，原址重建需要集齊整個屋苑的業權，換言之政府要收購全部八棟大廈。不過，現時原址重建機會微，故當局可以選擇放棄宏志閣，僅收購其餘7棟大廈，亦無法律方面的擔憂。而保留宏志閣或會涉及重鋪部分公眾喉管及及電力線路，他認為問題不大。

測量師學會會長溫偉明表示，若原址重建機會微，當局可以選擇放棄宏志閣，僅收購其餘7棟大廈，亦無法律方面的擔憂。（林遠航攝／資料圖片）

有宏志閣居民願回原居 倡能與其餘七廈「業權交換」

一直希望原址重建的宏志閣居民戴先生接受上述方案，直言：「OK嘅，唔收就唔收。」他表示樂意重返宏志閣居住，惟擔心當局在收購其餘7座業權後，隨時又想收回宏志閣。他希望政府切實及盡快讓宏志閣居民搬回住所，因為現時宏志閣居民流離浪蕩，居無定所。

此外，戴先生提出「業權交換」的構思，若宏志閣有部分居民不願留下，而其他座數的居民有強烈意願留在原址，他建議政府容許雙方交換業權，以滿足不同居民的住屋需求。

至於聯署要求原址重建的居民，戴先生指他們態度堅定，至今未見有人想「轉軚」。居民群組正密切留意政府的正式公佈，再商討下一步的具體行動。