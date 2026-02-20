宏福苑安置方案料明公布　據悉收購呎價或逾萬元　原址重建機會微

大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，消息指，財政司副政司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作組」最快明日（21日）公布宏福苑長遠安置方案而由於政府早前收集的居民意願問卷顯示絕大多數宏福苑居民希望政府儘快協助解決長遠安置及由政府收購業權，因此當局極大機會傾向收購業權，提供原址重建選項機會微。



2月13日、即大埔宏福苑大火後兩個多月現場所見，工人正在清除八幢大廈的外牆棚架。（資料圖片/蔡正邦攝）

政府早前向宏福苑居民提供的問卷，在政府收購業權一項中，有列出香港測量師學會的估算，當中提到未補地價單位的平均實用呎價約為6000元、已補地價單位的平均實用呎價約為8000元。

據悉，政府或明日提出的方案，收購價會比測量師學會根據宏福苑火災前的市場成交價估算高，有傳媒引述消息稱，未補地價單位的收購價、平均實用呎價約為8000元，已補地價單位的平均實用呎價逾10,000元。

或放棄收購未被大火波及的宏志閣

宏福苑五級火導致逾千住戶無家可歸，宏福苑全苑8座大廈，只有宏志閣未被大火波及。有指，由於宏志閣結構完好，若有部份居民傾向原居居住，不接受政府收購，政府沒理據強行收購，因此最終方案內，不排除或放棄收購宏志閣，但仍有其他選項給予宏志閣居民，包括樓換樓等。

2月13日、即大埔宏福苑大火後兩個多月現場所見，宏盛閣及宏志閣右邊的棚架已大致完成清拆。（資料圖片/蔡正邦攝）