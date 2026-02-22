宏福苑｜業主8.31前須選方案　黃偉綸：或需探討立法收購剩餘業權

政府昨日（21日）提出以現金或「樓換樓」方式，收購7幢宏福苑受災樓宇單位業權。財政司副司長、應急住宿安排工作組組長黃偉綸今日（22日）表示，政府收購價比原本測量師學會估算高，是人性化體現，考慮到要讓居民是有能力購買與面積相若的單位，並有剩餘資金裝修，政府亦可負擔，形容收購價既合理亦有吸引力。



所有業主需在今年8月底前選擇方案，否則不獲特殊安排。他指，長遠而言如有單位未收購，或需探討立法處理，但不想過多討論，現階段希望聚焦「你情我願」的做法，會繼續與居民溝通。但他指，由於單位難以在市場售出，如不接受收購，情況會變得困難。



財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（資料圖片／夏家朗攝）

政府昨日公布收購宏福苑7座樓宇業權的方案，預料動用約40億公帑。財政司副司長黃偉綸在商台節目《政好星期天》表示，方案考慮幾個大原則，強調法理情兼備並以情為先，最重要是讓居民「有得揀」。

就已補地價的單位，政府收購價為每平方呎10,500元，未補地價的單位，收購價則為每平方呎8,000元。黃偉綸指，今次收購價比測量師學會估算高，是人性化的體現，展現支持居民的態度。他稱，收購價需讓居民是有能力購買與面積相若的單位，並有剩餘資金裝修，政府亦可負擔。他舉例，大埔頌雅路西項目呎價約6,890元，相信居民有能力購買。

8.31劃線嚴肅 如堅拒收購將更困難

所有業主需在今年8月31日前選擇方案，否則不獲特殊安排。政府昨日指，有約9%市民不接受原址重建以外方案。他強調，8月31日「是很嚴肅的（時間）線」，過後特殊安排就會停止，又指如不接受收購，單位會跌回市場機制，情況會變得困難，「其實嗰個單位係賣唔到嘅，現實我諗好難。最終有冇呢？我唔敢完全咁講，但如果有，會係咩價錢呢？呢個我諗就係佢自己要考量嘅嘢。」

承認或需探討立法收購剩餘業權 但需基於「實際價值」計算

黃偉綸另外在無綫節目《講清講楚》表示，長遠而言如有單位未收購，「將來如果係法律手段，我哋或者需要探討嘅」，必須符合《基本法》對私有產權的保障，但若日後真的按法律程序進行收購，賠償金額將基於物業當時的「實際價值」，會遠比現時政府提出金額低，亦絕非輕易、短時間能處理好的做法。他強調，不想對此作過多討論，政府現階段希望聚焦「你情我願」的做法，會繼續與居民溝通。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。政府昨日提出以現金或「樓換樓」方式，收購7幢宏福苑樓宇單位業權。（資料圖片／夏家朗攝）

除了收購業權，政府亦提供「樓換樓」的安排。其中有約千戶居民有意選擇啟德啟陽苑和九龍灣盛緻苑，不過兩個項目各只有約600至700單位可提供，黃偉綸稱相關單位總數足夠應付居民需求，但部分項目會有競爭，倘若居民6月30日前已簽訂臨時買賣合約，將獲安排首批優先揀樓。

2026年2月21日，大埔宏福苑五級火災發生後近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（資料圖片／夏家朗攝）

此外，有約兩成居民希望在廣福公園重建，黃偉綸指相關選項需時至少6至8年，加上附近有石油氣加氣站，不易搬遷，認為選項不適合。

居民接受政府安置不會喪失民事索償權利

獨立委員會正就火災成因進行調查，倘若調查結果顯示政府有責任，已接受政府安置方案、不再是業主的居民，會否喪失向政府民事索償的資格？黃偉綸指，今次方案絕對不會要求居民放棄應有的民事索償權利，接受方案不代表他們會失去民事索償選擇。