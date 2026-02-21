宏福苑安置｜有宏志閣居民盼提供收購選擇　憂獨幢管理費差餉過高

大埔宏福苑五級大火發生逾兩個月，政府今日（21日）公布長遠居住安排方案。財政司副司長黃偉綸表示，政府目前傾向拆卸7座受災大廈，並計劃耗資約65億元收購其業權，其中約40億元需由公帑投入。收購價將劃一按實用面積計算，未補地價單位每呎8,000元，已補地價單位則為每呎10,500元。



至於未受大火波及的宏志閣，暫定不會拆卸，當局亦須尊重私有產權，故現階段不適上述方案，除非業主達成起碼五成業權以上的高度共識，政府才會探討收購可能性。有宏志閣業主滿意收購價，亦考慮日後或承擔高昂獨幢管理費及差餉，希望當局提供收購業權的選擇；另有業主不抗拒返回原址居住，惟擔心漫長的拆卸工程會構成滋擾。民政及青年事務局局長麥美娟表示，宏志閣仍有公用設施等需維修，預計居民最快可在3至4個月後返回單位。



大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一一座未受火災波及。（夏家朗攝）

宏志閣業主謝先生認為政府的方案合理，亦滿意所提出的收購價錢。雖然宏志閣不在收購之列，但他坦言若居民經理性分析，想到拆卸其餘7座大廈時帶來的滋擾，以及日後僅餘單幢宏志閣時，管理費及差餉恐相對高昂後，「尤其擔心管理費，單幢樓會倍數上」，他估計有八成機會逾五成業主會希望政府收購。不過，若最終少於五成業主提出收購，只能選擇遷回原址，他認為是眾人自由自主下作出的決定，他亦會接受。

另一名宏志閣業主梁先生表示，最初的願望是希望原址重建或8幢大廈能一同原址復修，「真心唔想無咗或者拆走宏福苑」，惟聽取房屋局局長何永賢形容大廈出現裂痕及變形後，他深知復修已無望，僅望7座大廈拆卸後，政府會依照承諾不建設住宅用途。

對於政府不將宏志閣列入收購之列，他稱變相是「冇得揀」。財政司副司長黃偉綸今日指，宏志閣集得半數以上業主同意後，政府會考慮收購。梁先生稱，若當局接觸並徵詢其意見，他希望能提供收購業權的選擇。不過，他亦不抗拒搬回宏志閣，「話晒都住咗咁耐自己屋企」、「等到層樓滿50年市建局強拍我哋」，但擔心未來數年將生活在「地盤隔離」，面對沙塵滾滾、重型車輛出入，政府亦未公佈大廈管理安排及維修細節，對此感徬徨。

對於清拆樓宇或構成滋擾，黃偉綸指屆時將會有安排，盡量將對周圍居民的影響減到最少，「香港其實係好迫嘅地方嚟，我哋都有好多清拆嘅經驗，盡力去做啦。」問及居民何時可返回單位，他回應指政務司副司長卓永興帶領的工作組會處理有關問題，一有進展會公布。

黃又提及，宏志閣現時仍然有一些必要的維修和管理的安排需要處理，這些必要的維修包括要修復消防相關的供水系統；早前因為搜救工作而被爆破的大門需要重新安裝；升降機需要維修和確保它們符合相關的法例要求。在樓宇管理方面，需要處理的事情包括回復基本的物業管理服務。相關的地契和大廈公契亦要作適當的處理。他稱，由政務司副司長卓永興領導的緊急支援及募捐工作組，正在積極研究有關事宜。

民政及青年事務局局長麥美娟接受傳媒訪問時亦表示，宏志閣仍有一系列工作需處理，一些公用設施如大廈水電、消防及電梯等需要維修。她又指，短期內合安管理有限公司將到場視察，並交由承辦商處理相關工作，居民預計最快3至4個月後才可返回單位。