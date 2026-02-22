宏福苑｜黃偉綸：樓換樓可獲租金補助至入伙 宏志閣若保留可買賣
政府昨日（21日）公布大埔宏福苑7座受災樓宇的長遠居住方案，包括以現金向業主收購業權及「樓換樓」安排。財政司副司長黃偉綸表示，如居民選擇較遲落成的資助房屋，政府會繼續提供租金補助直至他們入伙。至於未被火災波及的宏志閣，他稱若宏志閣之後繼續保留，可以自由買賣。
財政司副司長黃偉綸在Now新聞台節目《大鳴大放》中指，今次動用40億元公帑收購宏福苑7座共1736伙受災樓宇業權，是特殊情況，強調今次事件與一般火災僅燒了數個單位不同，一般火災單位復修過後，仍可在市場放售或放租，但現時的宏福苑，沒有市場機制可處理，不認為這次安排會成為先例。
當局另外向居民提供「樓換樓」選擇，涵蓋十個項目，最遲2031年入伙。黃偉綸稱政府會繼續幫助「樓換樓」的居民，原定為期兩年的現金津貼原則上會繼續發放，直到他們遷入單位為止。
收購方案不包括未受火災波及的宏志閣，黃偉綸稱若過半業主有共識可再進一步探討，被問到這段期間宏志閣的單位是自由買賣，黃偉綸稱，預計現時仍未清晰，但假設日後宏志閣會長期存在，即政府沒有收購業權的話，「當然是自由買賣。」
