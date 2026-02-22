改善碼頭計劃至今10項目投入服務　發展局料今年再有3碼頭完工

發展局2017年推出「改善碼頭計劃」，共涵蓋23個公共碼頭，其中10個已投入服務，包括西貢的滘西村、糧船灣、南丫島的北角等。當局預計今年再有3個碼頭完成工程，分別是長洲西灣碼頭、大澳公眾碼頭及南丫島榕樹灣公眾碼頭；西貢麻南笏碼頭及大埔榕樹澳碼頭的改善工程，則預料在明年完成。立法會議員姚柏良認為隨碼頭改善工程陸續完成，本港有望逐步開拓「水路」遊覽模式，讓市民及遊客感受吐露港及印洲塘一帶景色及地貌。



發展局2017年推出「改善碼頭計劃」，共涵蓋23個公共碼頭，其中10個已投入服務。圖為西貢滘西村碼頭。（發展局）

發展局2017年推出「改善碼頭計劃」，共涵蓋23個公共碼頭，其中10個已投入服務。圖為大嶼山二澳碼頭。（發展局）

現時已完成工程的10個碼頭分別位於南丫島的北角；西貢的滘西村、糧船灣；大埔的荔枝莊、深涌、三門仔；沙田的馬料水；大嶼山的二澳、東涌馬灣涌；以及馬灣的石仔灣。

發展局指，碼頭改善工程亦支援了本港生態及文化旅遊。以馬料水新渡輪碼頭為例，該處連接荔枝莊和深涌等地質公園及多個熱門郊遊地點。新碼頭增設 Wi‑Fi、無線充電裝置及電子顯示屏，讓市民在候船時也能方便獲取資訊。

姚柏良認為隨着馬料水新渡輪碼頭、荔枝莊及深涌碼頭的改善工程陸續完成，有望逐步開拓「水路」遊覽模式。（發展局）

前旅遊界立法會議員、現為選委界的姚柏良認為，香港擁有美麗的海岸線以及離島，這些地方往往缺乏陸路交通接駁，隨着馬料水新渡輪碼頭、荔枝莊及深涌碼頭的改善工程陸續完成，有望逐步開拓「水路」遊覽模式，讓市民及遊客感受吐露港及印洲塘一帶的優美景色及獨特地質風貌。

土木工程拓展署工程師梁國華梁國華表示，工程考慮公共安全、交通暢達性、地區訴求及環境等多方面因素。（發展局）

土木工程拓展署工程師梁國華表示，工程考慮公共安全、交通暢達性、地區訴求及環境等多方面因素。他指團隊尤其關注相關村民和漁民的實際需要，以大埔三門仔村碼頭為例，團隊為新碼頭設置浮動平台及傳統梯台，以照顧不同潮汐水位下各類型船隻的泊岸需求。

有三門仔居民表示，新增的浮動平台讓使用者上落更方便。有漁民則形容舊碼頭很狹窄，改善後的碼頭前方增設了浮動平台，水退時，即使岸邊水位較淺，船隻亦可安全泊於前方延伸的浮動平台，加上新設的扶手設施等，令長者上落更為安全。

西貢糧船灣碼頭早前亦完成改善工程，糧船灣天后宮值理會代表張溢良指出，舊碼頭僅一個泊位，以往在天后誕高峰期時，約有50至60艘船登岸、超過3,000人前來參拜及參觀，動輒等候兩小時始能登岸。新碼頭落成後，泊位由一個增至四個，相信隨新碼頭落成，遊人登船、登岸亦更為安全及暢順。