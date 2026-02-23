太空經濟｜衛星中心與科技園打官司　業務遷回內地

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於周三（2月25日）公布新一份《財政預算案》。去年預算案提出簡化審批營辦低軌衛星牌照的流程，施政報告亦提出發展「太空經濟」，但曾在將軍澳創新園設立衛星製造中心、透過借殼上市的「香港航天科技」，已兩度改名為「中國技術集團」（1725），遭科技園公司追租4700萬元租金後，反告園方虛假承諾，索償近77億元。公司2026年1月發公告，將衛星業務遷回到中國內地。

翻查法庭紀錄，科技園2025年至今，多次入稟法院追討租金，合共約2400萬元。



2023年7月25日，香港航天科技集團在將軍澳創新園的「先進製造中心」（AMC）開設的「ASPACE 香港衛星製造中心」開幕。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

2021年4月，「香港航天科技集團」透過買殼在港交所上市，聲稱計劃在香港發展衛星產業，市場吹捧是「港版馬斯克的Space X」。時任行會成員兼經民聯立法會議員林健鋒曾任執行董事，前律政司司長袁國強、前財經事務及庫務局局長陳家強均曾任獨立非執董。

2023年7月，該公司在將軍澳創新園的「先進製造中心」（AMC），開設香港首間衛星製造中心「ASPACE 香港衛星製造中心」，聲稱一年可生產200顆以上商業衛星產品，並邀請香港科技大學前校長史維，擔任首席科學家兼首席戰略官。

不過從借殼上市後，公司爭議爭議不斷，有多番財技操作、折讓配股、主要股東減持、前高官董事集體辭職，董事牽涉官司，遭踢出港股通名單，股價從高位大跌九成。公司2024年1月改名「洲際航天科技」。

2024年12月，香港科技園公司入稟控告「洲際航天科技」及附屬公司，追討合共約4,735萬元。

2025年1月，洲際航天反向入稟高等法院，追討科技園公司76.87億元。洲際航天聲稱科技園的多項承諾均為虛假陳述或未能履行，包括已投入19.08億元進行設備採購、場地裝修及技術引進，但未獲任何資助；將軍澳的「先進製造中心」（AMC）場地無法滿足衛星製造所需的潔淨室及產品測試要求，而且需要洲際航天自費進行重大改造；AMC一處非承重牆倒塌，有設施安全隱患，科技園多次限制洲際航天的工人及管理層進入場地，並拒絕批准洲際航天歸還多餘租用空間。

官司目前仍未有進展。洲際航天於2025年12月再改名為「中國技術集團」，2026年1月公司發公告指，鑑於與香港科技園及Aspace貸款人持續存在爭議 ，且和解尚在進行，集團將其重心從衛星製造、衛星測運控及衛星發射，轉移至衛星結構製造、 衛星部件製造、衛星動力及能源系統製造及衛星數據應用，並同時將其業務從香港遷移至中國內地。

