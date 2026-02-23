香港新鐵路標準｜冀打破壟斷局面　田北辰：國標安全系數相當不錯

路政署今日（23日）公布《香港鐵路標準》，同時宣布正式成立鐵路審批組，以加快新鐵路項目的推展進程。曾任九廣鐵路主席、實政圓桌召集人田北辰形容《標準》出爐「大快人心」，指兩間英美公司長年壟斷香港鐵路工程顧問服務局面有望打破，認為《標準》將大大提高其他海外及內地顧問公司投標的意慾，減低成本造價、提高建造速度。



北部都會區諮詢委員會委員劉國勳形容不僅是技術層面更新，更是制度上突破，期望港鐵北環線造價可由現時估計過千億元壓縮至約800億元，預期港深西部鐵路施工期有望縮短15%至20%。



路政署今日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。左起：路政署北部都會區鐵路專員葉偉民、署長丘國鼎、鐵路拓展處副處施鍵恒。（林遠航攝）

路政署今日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。

田北辰指兩間英美顧問長期壟斷鐵路合約 過高安全系數增造價

田北辰表示，他在26年前剛上任九鐵主席後，在第二次董事會會議時，已指出鐵路工程已沿用英國及歐洲部份國家的標準，申報程序繁複，審批耗時漫長，「嗰啲標準係有益邊個、邊個熟就會容易中標」，令相關顧問服務長期由兩間英美公司壟斷。他批評兩間公司公司「不求有功，但求無過」，設下過高安全系數，令造價增加。

明明只須戴一個頭盔，係要人哋戴三個 前九鐵主席田北辰

田：不擔心國標有安全問題 全世界都揾內地去起鐵路

田北辰形容《標準》出爐「大快人心」，引入國內及其他歐美標準後，包括歐洲、亞洲及內地等公司都可以參與投標，喺保證質素同安全前提下，將大大提高其他海外及內地顧問公司投標的意慾，期望可打破壟斷，減低成本造價、提高建造速度。

他又指，現時國標的安全系數「相當不錯」，不擔心有安全性問題，「全世界都揾內地去起鐵路，加上新標準係將可接受範圍擴展到內地及其他歐美標準，涵蓋鐵路基建、土木工程、機電工程、信號系統等。」他表示，港鐵北環綫支線已採用國家標準，而將來包括洪前鐵路及洪水橋至欣澳等重鐵工程，全部可以採用今日宣布的「香港鐵路標準」。

田北辰批評原有的鐵路標準令兩間英美顧問長期壟斷鐵路合約。

卜國明：未來可採用國家生產信號系統 有助減省成本

立法會工程界議員卜國明則形容《標準》「博採眾長、擇優而用」，除保留香港沿用的鐵路標準外，更在確保安全、質量及績效為本的大前提下，引入了國家標準和其他地方的合適標準。

這就是我常說的「黑貓白貓」理論。正如當年建造港珠澳大橋，「就高不就低」，採用兩地較高的標準。因此不存在新標準會降低安全性的問題。 立法會工程界議員卜國明

卜表示，以往一般信號系統是參考英標或歐標，因此多數要買歐洲、美洲貨，但「新標準」吸納並增加選項，相信未來可採用國家生產的信號系統，有助減省成本。

他指「新標準」採納了更多智能化及自動化建築機械，並推動統一及標準化設計，例如連車站頂蓋也可以整個採用MiC（組裝合成建築法），車廂、路軌都有標準設計，亦可採用更高強度鋼材、石屎等，不用像以往般，要交由設計者建議採用新設計、裝備、技術等，然後交由審批部門審批，費時失事。

卜國明為前土木工程處處長。

立法會新界北議員譚鎮國認為，標準內容涵蓋結構﹑規劃﹑施工﹑設備至維護等不同階段，引入國家以及其他地方適合的世界級鐵路標準，達到擇優而用，增強效益。他指北部都會區涉及五個本地及跨境鐵路項目，期望在新標準下，結合包括內地等不同地區建造的優勢，體現北都在政策和技術兩方面的創新，達到提速提效和降低成本，從而令《香港鐵路標準》不僅能成為大灣區標準，更可以成為新的世界標準之一。

路政署今日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。

劉國勳：期望可令北環線造價由過千億壓縮至約800億

北部都會區諮詢委員會委員、前立法會議員劉國勳支持並肯定路政署的工作，形容是香港鐵路建設邁向新階段的重要舉措，不僅是技術層面更新，更是制度上突破，期望港鐵北環線造價可由現時估計過千億元壓縮至約800億元；預期港深西部鐵路施工期有望縮短15%至20%，建築成本可降低約10%至20%。

他指今次由政府牽頭發表統一標準，把以往的「企業標準」回歸為「官方標準」，日後鐵路工程由規劃到技術至施工，政府都將有更大的主導及話語權與選擇權，改變以往相對單一的技術路徑，讓香港能「擇優而用」，在確保安全的前提下，引入更多優質的國內外物料、裝備及系統選項，擴闊供應鏈，提升靈活性。

他又建議署方在現有的數碼中央審批平台上，增設預審系統，利用AI預審業界提交的圖則，確保符合《標準》，並建議未來鐵路系統可以接入運輸署的交通協調中心，遙距監察鐵路運作情況，加強交通事故時協調和對公眾發放交通信息的效率。

北部都會區諮詢委員會委員劉國勳指《香港鐵路標準》不僅是技術層面的更新，更是制度上的突破。

張欣宇：新標準對等跨境項目實際功能尤為突出

香港鐵路標準督導委員會委員、智慧交通聯盟理事長張欣宇指出，過去鐵路項目須符合多個部門及營運商的不同標準，協調工作繁重，拖慢進程，且不利於新工法、新材料的引入。他認為新標準由路政署統領，系統性整合各方技術要求，建立清晰統一的框架；配合「鐵路審批組」一站式審批及電子平台，能從根本上壓縮前期時間與重複審批成本。

對於北環線、港深西部鐵路等跨境項目，張欣宇認為新標準的實際功能尤為突出，指其系統性融合了國際與國家標準，有效掃除技術壁壘，讓兩地工程在設計、採購與施工上更緊密協同。他指此舉可讓香港借助內地成熟的產業鏈與規模化施工經驗，加快跨境項目落地，是善用「一國兩制」優勢、通過規則銜接提升競爭力的關鍵一步。