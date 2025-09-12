《香港鐵路標準》引內地設計標準　北環綫及港深洪前鐵路率先應用

當局今年7月批准港鐵北環綫主綫及支綫合併為單一項目，目標2034年同步開通，並將採用內地施工標準及資源。路政署今日（12日）舉行《香港鐵路標準》合作約章簽署儀式，該署將制訂及更新《香港鐵路標準》，並參考包括內地在內的世界級鐵路規範，引入內地的設計標準、建築物料、裝備及施工規範，於鐵路建設善用內地施工模式、技術及資源。路政署指，新標準將率先適用於目前正在推展中的北環線及港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目，日後亦會逐步推展到其他鐵路項目。



路政署今日（12日）舉行《香港鐵路標準》合作約章簽署儀式。（路政署Facebook）

張欣宇形容由路政署牽頭制定《香港鐵路標準》是恰逢其時

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇指，香港鐵路運營水平享譽全球，很多做法被視為國際標準，港鐵多年來亦發展出一套非常完整的鐵路設計建造運營標準，但港鐵作為一間商業機構，其設計標準始終屬於企業內部資料，不能直接代表香港標準。因此，張欣宇形容由路政署牽頭制定《香港鐵路標準》是恰逢其時，不僅讓即將以新模式建造的港深洪前鐵路有據可依，更加是進一步發揮香港優勢、增強香港競爭力的重要部署。

行政長官會同行政會議今年7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排，通過引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率，將北環線支線的規劃大幅提前，目標是與主線在2034年或之前同步開通。（路政署Facebook圖片）

路政署署長邱國鼎：提升效率，縮短工期及降低成本

路政署署長邱國鼎今日在《香港鐵路標準》合作約章簽署儀式指，《香港鐵路標準》的制訂與更新，將積極參考包括內地在內的世界級鐵路規範，廣泛吸收國內外最佳實踐，透過引入內地設計標準、建築物料、裝備及施工規範，不僅有助促進本地建造業引進內地創新機械和建築技術，還能提升效率，縮短工期並降低成本。邱國鼎稱，新標準將首先適用於推展中的北環線及港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目，日後亦會逐步推展到其他鐵路項目。