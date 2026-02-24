春節黃金周期間訪港旅客約177萬人次　較去年同期上升14%

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（24日）表示，一連九日內地春節黃金周（15日至23日，年廿人至年初七）昨日（23日）結束，接待旅客的各項安排暢順。根據入境處數字，黃金周期間訪港旅客共有約177萬人次，較去年同期上升14%。



內地訪港旅客共約150萬人次，較去年上升14%；而非內地訪港旅客共約27萬人次，同樣較去年上升14%。



內地旅客入境最高峰日子為2月18日（年初二），約有21萬內地旅客人次訪港。旅客遍布香港不同景點，主要旅遊景點包括西九文化區、海洋公園、迪士尼、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利；郊野公園亦無出現嚴重破壞。



內地旅客入境最高峰日子為年初二，當晚有新春煙花匯演。大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，有人把握機會，與煙花合照。(梁鵬威攝）

陳國基指，今年春節黃金周期間，香港各區洋溢着濃厚的節日氣氛，包括年初一的國泰新春國際匯演之夜、年初二的農曆新年煙花匯演、年初三的農曆新年賽馬日和年初五的賀歲盃等。這些豐富多元的節慶活動廣受市民和旅客歡迎，不單讓全城喜氣洋洋，更有效帶動人流，刺激消費，為零售、餐飲、旅遊等不同行業帶來機遇。

年初二為高峰 約有21萬內地旅客人次訪港

春節黃金周期間，平均每日內地旅客入境人次約17萬。內地旅客入境最高峰日子為2月18日（年初二），約有21萬內地旅客人次訪港。黃金周期間，最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍站，其次為落馬洲支線。

▼2月18日年初二 新春煙花匯演▼



當局表示，為疏導旅客流量，各口岸部門加派人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流和車流。保安局於假期期間啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌全港各區包括各口岸的公眾秩序。其間，整體口岸運作及交通維持暢順，秩序良好。黃金周期間整體交通大致暢順。

主要旅遊景點人流管理工作順利

政府表示，於年初一晚上舉行的國泰新春國際匯演之夜吸引了大批市民及旅客參與，年初二晚上的農曆新年煙花匯演吸引了超過36萬市民及旅客駐足觀賞；年初三的賽馬日亦吸引超過2萬名旅客前往感受香港賽馬旅遊的獨特氣氛。

春節黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，主要旅遊景點包括西九文化區、海洋公園、迪士尼、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利。

西貢東郊野公園熱門景點方面，各部門按事前部署應對春節黃金周期間增加的旅客。在西貢萬宜水庫東壩一帶，警方因應情況實施交通管制、運輸署與專線小巴營辦商協調增加第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）的小巴班次、漁護署透過「郊野樂行」網頁公布東壩人流資訊，及加強清潔服務。漁護署亦在破邊洲觀景台加建圍障及豎立警告牌，並於黃金周期間按計劃安排人手巡邏，呼籲旅客注意安全。

郊野公園無出現嚴重破壞 漁護署共有32宗執法個案

至於鹹田灣、西灣及浪茄灣的營地，漁護署按黃金周前的部署執行管理計劃，包括於黃金周期間增設大型垃圾收集桶、安排每日清潔營地及清理垃圾桶，並按計劃安排人手巡邏及提醒營友露營禮儀及守則；食環署則為鹹田公廁安排廁所事務員每日值勤。

漁護署亦加強打擊違法行為，於黃金周期間在麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點，包括鹹田灣、西灣及浪茄灣的營地，一共有32宗執法個案，包括亂拋垃圾、於指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。

政府指上述西貢東郊野公園熱門景點及露營地點在黃金周期間並無出現嚴重破壞的問題，東壩一帶交通亦大致暢順。漁護署會參考黃金周的經驗，檢討長遠管理策略，包括引入預約和收費制度，以更好地管理人流。

▼2月20日年初四 西貢鹹田灣營地情況▼



2400個內地旅行團來港 過夜行程佔約74%

內地入境旅行團方面，九日黃金周期間共有約2,400個內地入境旅行團、近84,000人次訪港，過夜行程佔約74%，旅行團數目較去年八日的春節黃金周上升約9%。旅行團的秩序整體良好。黃金周期間酒店入住率普遍達到90%。

澳門出入境總客量596.7萬人次 通關人流高峰為年初五

澳門治安警察局表示，黃金周期間，全澳出入境總客量596.7萬人次，通關人流高峰在年初五（21日）出現，錄得76.9萬人次。策劃行動廳代廳長李德輝稱，面對假期人流大增，警方制定一系列部署，年初一至七（17日至23日）期間在大三巴短暫實施人潮管制；新春期間澳門治安狀況平穩，交通秩序良好，口岸通關暢順；警方會持續提升部署。

澳門關閘口岸。（資料圖片／新華社）

治安警總結新春通關情況時稱，關閘口岸出入境客量最多，為262.4萬人次，佔44%；其次是港珠澳大橋澳門口岸，為94.6萬人次，佔15.9%；橫琴口岸則為93.6萬人次，佔 15.7%，較去年同期上升26.2%；青茂口岸則有89.2萬人次，佔15%。海空方面，澳門國際機場錄得22.9萬人次出入境，佔3.9%；氹仔碼頭有16.5萬人次，外港碼頭有10.6萬人次，內港碼頭則有6.1萬出入境。

另外，澳門警方期內共檢控六宗的士違規，涉及拒載及繞路等，11宗白牌車被檢控。治安警又接獲344宗噪音投訴，其中對116宗作勸喻處理，對三宗個案作出檢控，其餘未能確認噪音來源。