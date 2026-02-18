農曆新年｜年初二至晚9時20.6萬内地旅客訪港　多去年全日近2萬人

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】今日年初二（18日），截至夜晚9時，共有超過97.7萬人次經各管制站出入境。



其中有逾20.6萬人次内地旅客入境，超過2024及2025年初二內地旅客全日人數約2萬人次；另有逾38.4萬港人出境。



▼2月18日年初二 新春煙花匯演▼



2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞。有女童站在行李箱上，冀看高一線。(梁鵬威攝）

2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，有女孩騎膊馬觀看。(梁鵬威攝）

2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，有人把握機會，與煙花合照。(梁鵬威攝）

2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，有人把握機會，與煙花合照。(梁鵬威攝）

+ 9

38.4萬香港居民今出境

據入境處數字，今日截至夜晚9時，本港各管制站共有超過97.7萬人次出入境，當中出境佔逾53.1萬，近38.4萬是香港居民。整體入境有約44.6萬人次，當中超過20.6萬為內地旅客，21.2萬為香港居民，另外近2.7萬人次為其他地區旅客。

内地旅客方面，最多人從高鐵西九龍站入境，有5萬人；其次是落馬洲支線，有近3.6萬人；另外有1.85萬人次經機場入境。

年初二起為內地旅客來港高峰開始，2025年及2024年年初二，分別有18.7萬及18.4萬內地客來港，故今日截至晚上9時，來港內地旅客已比去年多近2萬人。

昨日（17日）年初一有12.2萬內地旅客入境，為近三年的年初一最多，比去年多1.1萬人。另外，昨有35.9萬人次港人出境，當中25.6萬人次北上。由上周五（13日，年廿六）至昨日，累計有207.3萬人次港人出境，回港則有111.4萬人次，「淨流失」96萬人。

今（18日）西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客來港過年。（董素琛攝）