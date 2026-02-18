農曆新年｜年初二至下午4時近18萬内地旅客訪港　32.3萬港人出境

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】入境處數字顯示，今日年初二（18日）截至下午4時，共有超過66.7萬人次經各管制站出入境。



其中有近18萬人次内地旅客入境，貼近2024及2025年初二內地旅客全日人數；今日最多內地客從高鐵西九龍站入境，其次是落馬洲支線次。另有逾32.3萬港人出境。



今（18日）西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客來港過年。（董素琛攝）

内地旅客最多人從高鐵西九龍站入境

據入境處數字，今日截至下午4時，本港各管制站共有超過66.7萬人次出入境，當中出境佔逾38.6萬，近32.4萬是香港居民。整體入境有28.15萬人次，當中近18萬為內地旅客，8萬為香港居民，另外1.9萬人為其他地區旅客。

内地旅客方面，最多人從高鐵西九龍站入境，有4.4萬人；其次是落馬洲支線，有3.3萬人；另外有1.1萬人次經機場入境。

另外，昨日（17日）年初一有12.2萬內地旅客入境，為近三年的年初一最多，比去年多1.1萬人。

昨日有35.9萬人次港人出境，當中25.6萬人次北上。由上周五（13日，年廿六）至昨日，累計有207.3萬人次港人出境，回港則有111.4萬人次，「淨流失」96萬人。