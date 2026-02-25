醫療輔助隊總參事黃英強被控非禮　官禁報道事主與被告關係

醫療輔助隊總參事黃英強涉在今年非禮一名女子，被控1項非禮罪，案件今（25日）於九龍城裁判法院提堂。控方稱，為保障公眾及受害人的利益，申請禁止任何人披露可能識別到受害人身份的資料，包括受害人的職業、案發地址及她與被告的關係等。裁判官莫子聰頒下禁制令，並批准黃以1萬元保釋，期間不得接觸控方證人及重犯案發地點，案件押後至4月28日再訊，待辯方索取文件。



被告黃英強（54歲，醫療輔助隊總參事）被控於2026年1月16日，在香港某辦公室內猥褻侵犯女子X。

被告黃英強(右二)。(陳曉欣攝)

禁止任何披露可識別受害人身份的資料

控方今申請匿名令，禁止任何人披露可能識別到受害人身份的資料，包括受害人的職業、案發地址及她與被告的關係。黃的律師則申請押後，以索取文件及提供法律意見，案件押後至4月28日再訊。

案件編號：KCCC 550/2026