兩名中年漢涉在近40年前8度非禮一名8歲女童 案將轉區院審
撰文：陳蓉
兩名中年漢被指近40年前在元州邨的單位，8度非禮一名當時8歲女童，被控與年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為及非禮等共17罪。案件今（11日）於西九龍裁判法院提堂，根據控罪時間，兩名被告當時分別10歲及20歲。裁判官陳慧敏應控方申請，將案件押後至3月25日，以轉介區域法院處理。兩人准以5000元現金等條件保釋。
被告L.L.L（49歲，電腦技術員）及L.L.S（59歲，運輸工人），被控8項非禮罪指他們於1987年6月至1988年間，在香港元洲邨某單位，分別8度非禮女童X，當時她年約8至9歲。
被告L.L.S另被控及1項與年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪，指他於1987年6月至9月之間的某一天，與一名年齡約8歲的兒童，即女孩X，作出嚴重猥褻作為。
庭上未有透露兩名被告與事主的關係。
案件編號：WKCC710/2026
