「能源界奧斯卡」TERA‑Award正接受報名　總獎金達115萬美元

有「能源界奧斯卡」之稱、由恒基地產主席兼董事總經理李家傑發起的TERA‑Award 2026智慧能源創新大賽正接受報名，本屆大賽總獎金達115萬美元（約900萬港元)。



大會宣布與聯合國貿易和發展（UNCTAD）及劍橋大學可持續發展領導力研究所（CISL）達成合作，各方將圍繞前沿能源技術創新與氣候解决方案落地，進一步整合國際資源，推動創新成果加速轉化應用，將爲能源技術項目的國際化發展與規模化應用注入新動能。



TERA‑Award 2025 年共吸引785 個項目參賽，頒獎典禮在劍橋大學舉行。（大會提供圖片）

TERA‑Award由李家傑於2021年發起，旨在以創新科技應對全球氣候變化，大會指賽事已成爲集高額獎金支持、應用場景對接、産業協同與資本賦能於一體的國際化創新加速平台，爲全球能源科技領域具有廣泛影響力的專業賽事之一。

TERA‑Award 2026現已啓動報名，本屆大賽總獎金達115萬美元，網上報名已正式開放，截止日期爲今年4 月底，參賽者可登錄官網提交申請。未來數月，賽事將陸續走進英國、歐洲、新加坡、北京等國際創新高地，開展系列路演及專場推介活動，面向全球潜在參賽者介紹賽事機制、評審標準及合作機遇。

TERA‑Award 2026在延續「綠色燃料與氫能、儲能及能源轉化、節能及CCUS、智慧能源系統」四大核心賽道基礎上，新增並重點優化「AI × 能源」與「新一代能源技術」兩大賽道，進一步完善賽事在前沿能源科技領域的布局。

大會表示，其中「AI × 能源」賽道聚焦兩大方向，一是推動人工智能在能源系統中的深度應用，通過大模型、具身智能等技術提升能源系統運行效率與韌性；二是關注AI産業快速發展帶來的耗能增長與碳排放壓力，探索以低碳高效能源技術支撑人工智能可持續發展的解决方案。

TERA‑Award 首席統籌官何成恩表示，人工智能正在重塑能源行業的效率結構，而資本深度介入决定技術從實驗室走向産業化的速度。依托TERA‑Award 構建的「技術—場景—資本」加速平台，優質能源科技項目可高效連接全球資本與産業資源，加速創新成果實現規模化應用與商業突破。

截至去年，大賽累計吸引來自76個國家和地區的近2,000個創新項目參賽，總共發放獎金465萬美元；並持續通過融資對接與應用場景鏈接賦能參賽項目，加速創新成果商業化落地，例如支持香港初創企業Luquos Energy完成種子輪融資。

今次加入UNCTAD 與CISL 作爲戰略合作機構，加快智慧能源系統與低碳技術的創新突破與應用推廣。TERA‑Award大賽執行主席陳英龍表示，UNCTAD、CISL 與TERA‑Award 在以創新科技推動氣候問題解决的目標上高度一致，未來賽事將通過國際機構與各地政府加强合作，推動優秀項目在真實場景中加速應用，爲全球能源轉型與氣候行動提供可行技術方案。

CISL執行主任兼首席創新官James Cole表示，加速能源轉型是提升社會與市場長期韌性和可持續發展的關鍵所在，此次與TERA‑Award 携手合作，體現了對推動跨國創新協作的堅定承諾，希望通過這一平台，助力最具潛力的技術方案，不僅在科研層面保持領先，更能够在最迫切需要的領域實現規模化落地，産生切實而深遠的影響。

TERA-Award戰略合作夥伴、政府投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，香港正持續鞏固其作爲全球綠色科技與綠色金融中心的地位，TERA-Award 再次證明，在有力政策支持、世界一流科研實力及高度國際化聯通優勢的協同推動下，香港成熟穩健的創新生態能够加速突破性能源與氣候技術走向真實應用場景。