財政預算案｜強積金買樓？陳茂波：宜作退休支柱　地產市場有上落

新一份《財政預算案》今日出爐，兩萬元「新生嬰兒獎勵金」計劃去向未有著墨，財政司司長陳茂波今（25日）下午出席記者會時表示，計劃至11月才完結，屆時檢視成效再決定。



坊間曾提出動用強積金置業，陳茂波認為，房地產市場有上有落 強積金宜作為退休支柱較為合適。至於消費券可否重推，他明言目前未必適合推出，隨著就業情況趨向穩定，資產股票市場表現不錯等，相信市民消費意欲會有所改善。



財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，並於下午見記者。（鄭子峰攝）

初生嬰兒二萬元獎勵金計劃自2023年10月起推出，為期三年，計劃原定今年10月屆滿，外界關注獎勵金去向，但新一份財政預算案未有著墨。陳茂波下午出席記者會時表示，措施至11月才完結，此前會公布新一份《施政報告》，屆時會檢視成效再決定。

坊間有聲音倡議再推消費劵，甚至可用強積金買樓，他明言有關建議現階段不適用。他解表示，財政預算案諮詢期間，收到不同消費劵相關意見，但過去這段時間，政府舉辦不少盛事活動，未來亦繼續安排不同活動，估計今年旅客會增多；同時隨著就業情況趨向穩定，資產股票市場表現不錯，住宅市場亦回穩，相信市民消費意欲會有所改善，目前未必是推行消費券等合適時間。

他續指，政府有仔細考慮過強積金置業方案，一方面強積金設立目標是退休保障，而房地產市場有上有落，亦考慮到不同人的強積金儲蓄金額，故認為現階段不作這個調整，讓強積金繼續作為退休支柱較合適。

