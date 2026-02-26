撥外匯基金撐北都　昔拒動用解民困　許正宇：開支和投資本質有別

昨日（25日）公布的新一份財政預算案提到，政府會分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目，引發社會討論。2021年疫情期間，曾有議員建議轉撥外匯基金紓解民困，當時財庫局長許正宇以需維持香港貨幣和金融穩定為由拒絕。他今（26日）表示，當日說法和今日決定同出一轍，上次是考慮外匯基金應避免用作日常營運開支，而今次轉撥外匯基金是用於工程項目，屬投資的投入，強調「開支及投資有本質上嘅差別」。



財政司司長陳茂波2026年2月25日公布一份財政預算案，提到政府會分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。（鄭子峰攝）

曾稱金融市場敏感 調撥外匯基金易引市場反應

政府自1984年後，首次動用外匯基金，「轉撥」1500億元收益，用於北都等基建項目。翻查資料，在2021年新冠疫情間的一個立法會會議，有議員問及政府會否考慮動用外匯基金的累計盈餘，以推行紓解民困、促進就業和刺激經濟的措施，不過，政府未有接納有關建議。

許正宇當時表示，金融市場向來十分敏感，反應亦非常即時及具有前瞻性，政府的些微動作，例如調撥資金作某些用途，亦可能導致市場作出即時反應。

財庫局局長許正宇（鄭子峰攝）

昔拒動用外匯基金 因避免用作日常營運開支

不過，事隔五年後，政府竟罕有從基金轉撥資金，許正宇被問到為何今日做法有不同、當局有否評估「轉撥」對金融市場的反應，及對國際評級的影響。

他表示，就是否轉撥外匯基金的決定原則和邏輯，今次與當年均是一脈相承，前設是必須有足夠能力達到金融穩定。他指，當初回應提問時，被問及應否使用相關資本，以支撐疫情時的經濟開支，而當時是考慮到外匯基金在長期性方面，應避免用作日常營運開支，今次轉撥則用於工程項目，屬投資的投入，「開支及投資係有本質上嘅差別」。

他強調，轉撥外匯基金非常態化安排，預算案發布後，政府「密集式」向很多評級機構和經濟學者解說，又指對於許多先進體系而言，本港的債務水平處於可控水平。他補充指，將外匯基金用在投資基礎工程建設，能使經濟更多元化，發展更多產業，亦令其抗風險度上升。

未解轉撥原則 強調符合條例要求

會上不少記者追問轉撥外匯基金的原則、甚麼情景下才會轉撥、或外匯基金賺到多少就會動用等，財庫局常任秘書長（庫務）黎志華表示， 外匯基金作用是捍衛港元和保障金融穩定，《外匯基金》條例寫清楚，假如要就資金轉撥，要確保這兩項基本原則和目標不受影響，強調今次轉撥符合政策目標。至於幾時轉撥資金或是否有指標，黎志華重申，轉撥非恆常機制。

財庫局常任秘書長黎志華（鄭子峰攝）

金管局曾指外匯基金不應投資港資產

對於外匯基金是否可用以投資北都，金管局上月指，當港元市場需要資金應急時，外匯基金再沽售其港元投資將加劇市場混亂，不利於外匯基金執行其功能，因此基本上不會投資於香港資產。

被問及外匯基金是否適合用以如此長期投資、轉撥是否反映北都私人參與度偏低、是否作為尋找資金的最後手段，許正宇未有回答是否最後手段，僅指回撥金額為額外收入部份，「拎番嚟，個盤都係淨增長」，不會影響其資產流動性。

黎志華則表示，北都是非常大型的工程項目，政府有多元的融資方法，包括有土地收入支付項目，但近兩、三年，土地收入較低，所以透過發債填補資金缺口，亦希望透過轉撥外匯基金，以在未來兩年，協助推動北都其他基建投資，同時鼓勵私人公司參與。