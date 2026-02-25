財政預算案｜外匯基金「開倉」撐北都　陳茂波：投入北都也是投資

財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，預算案指政府會分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。陳茂波下出席財政預算案記者會時指，已充分考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，今次調撥1500億只是去年收益的一半。他又指，資金放在外匯基金是做投資，「投入北都亦是投資，只不過是係一種投資轉去另一個投資方式。」



2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。（鄭子峰攝）

1984年後首次 陳茂波：抵禦金融衝擊能力不會受影響

政府今次從外匯基金轉撥收益，消息人士指是引用《外匯基金條例》第8條，財政司司長有權力實施，而今次建議也是1984年後首次，屬於一次性轉撥。陳茂波下午記者會表示，已「睇得好清楚」外匯基金的規模及對金融穩定的影響，相信抵禦金融衝擊的能力不會因而受影響。

陳茂波：資金放在外匯基金是做投資 投入北都亦是投資

被問到今次會否開先例，日後政府可以用外匯基金應付財赤等，陳茂波表示，外匯基金過去一個財政年度的財政收益約3300億，今次政府分兩年將1500億調撥至帳目，只是將投資收益的一半調回來。

他強調，政府已充份考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，又重申外匯基金現時約有41000億，今次調撥1500億只是去年收益的一半，認為資金放在外匯基金是做投資，「投入北都亦是投資，只不是係一種投資轉去另一個投資方式。」，亦配合發展需要，強調轉撥的資金並非用於政府日常開支， 而是投入基建相關開支。

陳茂波又說，北都切合香港未來發展及需要，因此認為調撥外匯基金做法合適，並表示不會是一個常態化的做法。他又說，明白外匯基金對香港的重要性，但本港未來發展除北都外，還有「八縱八橫」，土地平整等，未來香港「基建用錢嚟緊係個規模唔細」。

為何不發債？陳茂波：另外一邊（外匯基金）有個比較大嘅投資收益

他又指，政府每年公務工程開支約為1280億，政府當然可以透過發債去支持有關支出，但「同時間喺另外一邊有一個比較大嘅投資收益，我係咪應該都調返一啲入嚟，嚟到做投資未來嘅工作」。他指要整體考量，不可將個別項目「好單項好單項咁睇」。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華指，政府在擬定相關政策時，已與金管局有充分商討，他又強調轉撥外匯基金有好嚴格規定，已確定不會動搖外匯基金作為香港的根基。許正宇又稱，轉撥要求任何時間要確保外匯基金有105%償還能力，現時只調撥1500億，「仲有啲鬆動空間」，強調政府「絕對係依法辦事」。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華。（鄭子峰攝）

黎志華指，政府財政儲備會放在外匯基金做投資，政府與外匯基金有安排協議，會以基金過去6年收入平均率計算，今年平均率為4.4%。他認為有關安排有好處，因外匯基金投資在大環境下收益有升跌，相關安排對政府收入比較穩妥及可預測，認為可繼續。