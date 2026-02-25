財政預算案｜1984年後首動用外匯基金　消息人士︰不影響聯匯穩定

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。在財政預算內，陳茂波預測在未來5個財政年度，經營帳目將會錄得盈餘，同時指出會在未來2個財政年度，從外匯基金合共調撥1,500億元至基本工程儲備基金。



他又指出按去年《財政預算案》，已從6個規模較大的種子基金中回撥615億元到政府帳目，以善用財政資源。已指示各政策局全面檢視其餘36個在政府帳目外的特定用途基金。經審慎評估各基金的實際情況，提出以下建議，分別為修訂4個基金的財務安排，在配合基金未來5年運作的前提下，將剩餘資金回撥；結束1個已完成政策目標的基金，以及2個可通過常規撥款機制更有效達致相關目標的基金，將剩餘資金回撥；整合6個基金為3個，以提升資源運用效率；以及維持其餘23個基金的財務安排不變。上述措施預計於2026／27年度可回撥約158億元到政府帳目。

檢視36個帳目外基金 料下財年回撥158億元

他指出債券基金在2009年成立，一直在政府綜合帳目以外，旨在配合推行「政府債券計劃」發行銀色債券、通脹掛勾債券、另類債券等。其中銀色債券自2024年起已改為在「基礎建設債券計劃」發行，發債收入存於基本工程儲備基金。「政府債券計劃」發行的債券大部分將於年底前到期償還。

他指出截至3月底，債券基金結餘預計約為1,500多億元，扣除未償還債券餘額和利息等支出後，約有370億元累計盈餘。為善用債券基金盈餘，政府會向立法會提交決議，讓債券基金的累計盈餘在2026/27年度轉撥至政府綜合帳目。

他表示外匯基金去年的投資表現創下歷史新高，全年投資收入達3,300億元。截至去年底，外匯基金總資產超過4.1萬億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。建議根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

1984年後首次「動用」外匯基金 消息人士︰不影響聯匯穩定

政府消息人士稱，外匯基金去年全年投資收入達3,300億元，若扣除開支等，仍剩下逾2,000億元，總資產充足，超過41,000億元，遠超於《外匯基金條例》規定的105%資產與負債比，即使轉撥1,500億元到基本工程儲備基金，仍不會影響聯繫匯率制度的穩定，對香港金融體系風險是輕微可控。

消息人士又指，是次建議也是1984年後首次，屬於一次性轉撥，而上次也是基於相同條例，主因政府財政短缺。