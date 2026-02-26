北都大學城｜理大爭取獲批用地　滕錦光盼政府盡早通知分配助規劃

新一份《財政預算案》昨日公布，提出預留100億元，以貸款方式支持大學在北都興建校舍，將邀請大學提交校園發展書。理大校長滕錦光今日下午出席傳媒午宴致辭時提到，將爭取獲批北都大學教育城用地，希望屆時政府能早日通知院校用地分配，以助院校及早規劃校園發展。他指，理大來年會多與政府溝通，笑言希望政府會有「憐憫之心」。



理大今日舉行傳媒午宴，介紹來年大學發展。(胡家欣攝)

爭取大學排名升至前50

談及任內理大發展，滕錦光形容大學過去發展有進步，以QS 世界大學排名為例，由2019年的106位，到2026年躍升至第54位。他指，不論是同事、學生及校董會，都是希望將理大帶到QS排名前50，作為管理層會努力達到這個目標。

不過，他指，「真正的目的不是為了提升排名」，而是希望理大在教學、科研、社會服務、畢業生質素、學校文化等各方面，都能夠提升到世界一流水平，相信只要做好工作，成績自然會反映在排名內。

理大校長滕錦光今日下午出席傳媒午宴致辭時提到，將爭取獲批北都大學教育城用地。(胡家欣攝)

新設兩副校職位 最快上半年到任

理大校董會主席林大輝致辭時亦形容2019年「風雨飄搖嘅日子」，內部人心不穩，外部惡評如潮，幸好理大上下齊心努力，在校長帶領和自己支持下，「係各方面都交到成績」，包括學生人數、科研成就、大學建設和排名、國家的信任等，相信未來尚有空間再上一層樓。

林大輝指，理大正積極「招兵買馬」，校方新設兩個副校職位，分別負責科研和知識轉移，目前招聘已進入最後遴選階段，估計最快上半年可到任。

理大去年發表《策略發展計劃2025/26至2030/31》，爭取將轄下專業及持續教育學院（CPCE）為「升格」私立大學。滕錦光表示，目前私立大學在科研發展較少，理大希望建設世界一流的私立大學，目標在未來10年至20年後，其教學與科研水平能接近理大。