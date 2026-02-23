更年期｜雌激素下降增失智風險　中醫教3招調理大腦和4精油穩情緒

近年研究指出，女性在更年期後的十年，是失智風險明顯拉高的階段。主要原因在於雌激素於此時快速下降，而雌激素原本能穩定神經傳導、調節情緒，並保護掌管記憶的海馬迴。當荷爾蒙退得太急，部分女性可能出現記憶力變差、專注下降、焦慮與睡眠品質不佳等情況，長期確實會增加失智風險。



提早保養大腦 停經前後三到五年是黃金期

台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師指出，這並不是「突然變老」，而是「大腦短時間內失去荷爾蒙保護」。因此，大腦保健越早開始越好，尤其停經前後三到五年，更是最關鍵的介入期。中醫在此階段的角色，是透過調整體質、穩定內分泌，並改善腦部微循環，讓荷爾蒙波動對大腦的影響降到最低。

中醫「三位一體」 更年期大腦保健策略

1. 補腎養心：提升記憶、睡眠與專注力

中醫認為更年期屬「腎虛」階段，腎氣不足會讓腦部功能下滑，讓海馬迴的記憶整合變得不順。透過補腎養心，可改善耐受度、提升睡眠品質與專注力，讓大腦重新回到穩定狀態。

2. 疏肝安神：情緒穩，大腦才穩

雌激素波動時，女性情緒易大幅起伏，如煩躁、易怒、焦慮等。中醫認為「肝主疏泄」，當肝氣不舒，自律神經與睡眠也會受到干擾。改善肝氣、安定情緒，是許多女性重新找回思緒清晰的關鍵。

3. 補氣養血、活血：讓腦細胞真正「吃得到營養」

中醫強調：「腦要好，血要到。」更年期女性常因壓力與睡眠不佳導致氣血不足，讓腦部供應下降，出現健忘與專注困難。透過補氣養血、活血化瘀，可增強大腦供氧與營養，提高整體運作效率。

精油不是香味工具 是調節大腦的輔助療法

除了中藥調理，賴睿昕中醫師發現情緒穩定與睡眠品質，也是影響大腦恢復的重要因素。若夜間睡不好，白天的補充反而打折扣。精油藉由嗅覺神經直達大腦邊緣系統，能調節情緒、壓力反應與睡眠迴路，搭配中醫的疏肝安神療法，能形成雙重穩定效果。

臨床常用四大精油

1. 真正薰衣草

舒緩杏仁核與山丘腦緊繃，改善焦慮、提升睡眠深度。

2. 快樂鼠尾草

被視為「植物界的雌激素調節者」，適合潮熱、情緒波動。

3. 甜橙／佛手柑

減少白天緊張、煩躁，有助壓力型失眠。

4. 乳香

提升安定感，對腦部「雜音感」、心神不寧效果佳。

常見使用方式包含擴香、足浴、脈搏點塗等，但賴醫師提醒：若原本有荷爾蒙治療或慢性病用藥，仍需由專業芳療師或中醫師評估，避免產生不必要的交互影響。

針灸穴位調理 讓大腦在波動中維持穩定

除此之外，中醫也會搭配穴道調理，如太溪、神門、三陰交、太衝等。針灸能強化腎氣、調節交感與副交感神經，讓大腦在更年期的荷爾蒙波動中保持穩定。許多女性處置後都反映腦袋「沒那麼亂」、思緒更集中。

更年期健忘不等於老化 是一段可逆可調的時期

賴睿昕中醫師提醒，健忘、專注力下降並不是更年期必然的老化，而是一段「可逆、可調、可提前預防」的時期。45–55 歲建議定期檢測荷爾蒙、睡眠與記憶狀態，並視需要接受中醫調理與精油輔助，協助大腦維持最佳運作。只要掌握大腦保養節奏，更年期並非失智起點，而是身心重新平衡、讓智慧變清明的階段。

