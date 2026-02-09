理大委張亮為行政及拓展副校長　曾任馬會慈善及社區事務執行總監

理大今 （9日）宣布，委任張亮為副校長（行政及拓展），由本年5月4日起生效。校方指他於公營、私營及非牟利界別，均擁有領導履歷，近期出任金融管理局外匯基金投資辦公室首席策略官，主導投資營運、數碼轉型及可持續投資舉措，目前擔任政府「降低食物中鹽和糖委員會」主席。



他再之前任賽馬會慈善及社區事務執行總監，負責機構的慈善項目推展，管理亞洲規模最大的慈善投資組合，推動策略轉型，將資源聚焦於社會影響導向的項目，並在社會服務及教育領域率先開拓數碼創新應用。



將主導專業及持續教育學院轉型為新私立大學

作為副校長（行政及拓展），張亮將主導籌款、公共事務及校友聯繫的策略規劃，同時統籌校內管治及核心行政部門的營運效率，涵蓋財務、人力資源、法律、風險及法規、內部稽核、大學醫療保健及附屬機構等關鍵領域。他將在專業及持續教育學院轉型為一所全新私立大學的過程中，發揮主導作用。

校長滕錦光：張亮有廣泛人脈網絡及豐富營運管理經驗

理大校長滕錦光表示，張亮在策略領導、跨界別合作及變革轉型方面成就卓越，有助推動理大踐行使命；又形容他對社會影響的堅定承擔，加上廣泛的人脈網絡及豐富的營運管理經驗，將助力大學進一步提升機構韌性、全球聲譽及社區參與。

張亮現任「降低食物中鹽和糖委員會」主席

除專注事業發展外，張亮一直積極參與社會企業及教育機構的發展事務，目前擔任政府「降低食物中鹽和糖委員會」主席，並曾於多所本地及國際性知名大學擔任顧問及學術職位。他擁有文大學工商管理學學士學位，以及哈佛大學商學院工商管理學碩士學位。