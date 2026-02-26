宏福苑｜卓永興料7幢災廈居民最快4月底可回家執拾　詳情下月公布

大埔宏福苑火災發生至今滿三個月，屋苑至今仍未解封，除了無受波及的宏志閣居民曾獲准上樓收拾1.5小時外，其餘7幢災廈居民未曾歸家。大埔宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長、政務司副司長卓永興接受電台專訪表示，預計最快4月底可安排宏福苑7座受災樓宇的居民，返回單位執拾物品，詳情下月公布。他建議居民執拾時，只是帶走貴重、有紀念價值、便攜的物品。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（夏家朗攝）

2026年2月21日，大埔宏福苑已大致拆除半數棚架。其中宏仁閣棚架仍在拆卸中。（資料圖片／夏家朗攝）

政府會拍攝單位照片給居民看以決定是否回家查看 只能用後樓梯上落

卓永興接受港台專訪表示，明白宏福苑居民希望上樓查看，但須天花、牆身等狀況安全，又稱上樓安排規模大，涉及1,700多戶，而且難度高，需2個月時間作充分部署和進行前期工作，料最快4月底可安排居民分批上樓，詳情下月公布。

卓永興又透露，政府會拍攝單位的照片，居民看照片後，可以決定是否返回單位查看，或由較年輕的親戚代為上樓。他又說，由於不能使用升降機，需要用後樓梯上落，建議居民執拾時，只是帶走貴重、有紀念價值、便攜的物品。

會有警員或其他政府部門人員陪同上樓和落樓

當局稍後會制定相關指引，讓居民參考，亦會有警員或其他政府部門人員陪同上樓和落樓，並會考慮居民會否出現情緒波動，是否需要心理學家在場等。

被問到是否只會安排上樓一次，卓永興說，相關安排需要動用大量人力物力，政府會在合理情況下，盡量滿足居民的期望。

