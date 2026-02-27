麥當勞亞博館筵開650席答謝員工　CEO黎韋詩感謝長期服務獎同事

馬年伊始，香港麥當勞延續傳統，一連三晚假亞洲國際博覽館舉行年度員工晚宴，筵開逾650席，與近8,000名員工歡聚一堂，感謝全體員工過去一年堅守崗位，成就麥當勞50周年慶典，以及全年業務屢創佳績。香港麥當勞行政總裁黎韋詩於晚宴上致辭時，向全體員工表達謝意，並為大家打氣及送上祝福。



黎韋詩致辭時稱，2025年是香港麥當勞非常豐盛的一年，全賴每位同事在不同崗位上的堅持和付出，成功舉辦多個活動，與全港市民一同慶祝。她特別感謝一眾長期服務獎得獎同事，指他們多年來的敬業精神，與公司邁步向前，成就50周年這個輝煌的里程碑。

姜濤、林峯、Dear Jane表演

適逢香港麥當勞50周年主題花車早前於新春花車巡遊亮相，公司為晚宴特別準備了迷你版花車，聯同員工表演隊將巡遊帶到現場。

晚宴更邀得多位人氣歌手驚喜登場，包括MIRROR姜濤、林峯、Dear Jane。表演嘉賓甫出場，員工紛紛走到台前大合唱，氣氛熱烈。晚宴繼續由星級司儀森美及阿正（黃正宜）主持，抽獎環節增添熱鬧氣氛。

頒發逾500個長期服務獎 逾150人服務逾20年

今年麥當勞共頒發逾500個長期服務獎，當中超過150位同事服務滿20年或以上，同場亦頒發超過200個年度傑出員工獎。今年大會頒獎期間，由餐廳經理以歌聲向得獎者送上祝賀。

晚宴繼續由星級司儀森美及阿正（黃正宜）主持。 （香港麥當勞提供圖片）