花車巡遊｜尖沙咀人潮逼爆　麥當勞叔叔滑嘟嘟現身廣東道全場歡呼

【農曆新年／大年初一／花車巡遊2026/花車匯演】今日（17日）大年初一，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」晚上8時在尖沙咀舉行，今年共有12部花車及46隊隊伍演出，不少市民及旅客下午已提早到場霸位。



矚目花車包括首次參與的香港麥當勞，其花車的設計靈感來自1980年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，充滿港人的集體回憶。另有人氣IP LABUBU亦是首度參與這項盛事。大批市民及旅客晚上聚集於尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道兩旁觀賞匯演，區內人潮逼爆。



打頭陣的花車為國泰航空「同心飛躍八十年」，約8時許到達尖沙咀廣東道。(鄭子峰攝)

打頭陣的花車為國泰航空「同心飛躍八十年」，大批空少和空姐身穿經典復刻制服與大眾揮手熱情打招呼。(鄭子峰攝)

旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」今晚（17日）大年初一在尖沙咀舉行。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，晚上6時起，15個本地表演團體首先輪流演出，至晚上8時，12架花車及46支表演巡遊隊伍，從文化中心廣場出發，沿途經過廣東道、海防道及彌敦道，最後抵達香港喜來登酒店。花車巡遊隊伍沿途與市民及旅客揮手，熱情互動，現場氣氛熱鬧，一片喜氣洋洋。

花車上的經典麥當勞樂園角色，包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷向人群揮手，不論是成人還是小孩也十分雀躍。(鄭子峰攝)

花車隊伍約8時45分到達廣東道，除了觀眾座席爆滿外，道路兩旁亦擠滿圍觀市民。

打頭陣的花車為國泰航空「同心飛躍八十年」，伴隨由80位國泰機組和地勤人員組成的巡遊團隊勁歌熱舞，率先點燃現場氣氛。部份機組和地勤人員更穿上不同年代的經典懷舊制服，包括1950年代空軍藍長裙制服，沿路向市民揮手問好，並祝福大家「新年快樂」。

當麥當勞主題曲甫響起時，觀眾便已發出陣陣歡呼聲，麥當勞花車進場時，群眾反應最為熱烈。(鄭子峰攝)

最受歡迎應是香港麥當勞50週年經典復刻火車，當麥當勞主題曲甫響起時，觀眾便已發出陣陣歡呼聲，麥當勞花車進場時，群眾反應最為熱烈。花車上的經典麥當勞樂園角色，包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷向人群揮手，不論是成人還是小孩也十分雀躍。

其後不少人氣角色陸續出場，包括「香港品牌玩具協會」花車上的LABUBU、香港迪士尼樂園花車上的米奇、米妮、Duffy及LinaBell等，但觀眾反應似乎也未及麥當勞花車登場時般熱烈。

站在頭排位置的張小姐（右）下午6時多已到場霸位。（鄭子峰攝）

站在頭排位置的市民張小姐下午6時多已到場霸位。她形容現場氣氛開心，但她最期待的花車卻不是任何大型品牌或卡通人物的花車，而是「優質旅遊服務協會」的花車，原因是她的小朋友是該花車的舞者之一。

內地遊客高小姐因遲來，未能霸佔到最佳觀看位置，笑稱「我太矮了，所以看得不會很清楚。」（楊凱力攝）

內地遊客高小姐因為遲了來到，只能站在人群後方舉機拍攝。被問及視野怎麼樣時，她笑稱「我太矮了，所以看得不會很清楚。」但由於其他位置也擠滿人，所以也沒有辦法。幸好，她認為氣氛十分熱鬧，表演也很精彩。至於作為Linabell迷的她，最喜歡的花車理所當然是迪士尼的花車。

大年初一，旅發局主辦的花車匯演將於晚上8時在尖沙咀舉行，傍晚時份，花車巡遊路線行經的廣東道，早已有大批市民及旅客聚集兩旁行人路，等看花車表演隊伍。（鄭子峰攝）

