花車巡遊｜李家超致辭邀旅客多留幾天　另與表演團隊見面送祝福

【農曆新年／大年初一／花車巡遊2026/花車匯演】旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」 於周二（17日）大年初一在尖沙咀舉行，特首李家超出席並分別以廣東話、普通話、英語致辭，及向市民及旅客拜年，祝大家在新一年福星高照、馬到功成！



+ 2

新一年加大力度向全球旅客推廣香港

李家超致辭表示，今年活動主題是「開年、開運、開心」，近60隊花車和表演隊伍，向現場以至全球觀眾，送上新春佳節的歡樂氣氛。他指出，香港於過去一年迎來接近5,000萬名旅客，體驗香港多姿多彩的盛事、品嘗遍布全城的美食和在城市的每個角落，留低足迹和歡笑聲。

他表示，展望馬年，政府會繼往開來，加大力度，向全球旅客推廣香港的獨特魅力，發掘更多地道特色，讓香港成為旅客心目中的首選旅遊目的地。他祝願香港新一年猶如駿馬昂首，氣勢如虹，經濟發展全速奔馳，各行各業一馬當先，家家戶戶幸福美滿，歲歲年年如意吉祥！

在普通話與英文的致辭中，李家超提到多輛花車在匯演結束後，將在不同地點繼續展出，其中8輛將於新的地標啟德體育園再度亮相。他誠邀旅客多留幾天，欣賞年初二（18日）的維港煙花匯演、年初三（19日）的馬年賽馬日、初五（21日）的足球賀歲盃等，體驗豐富多彩的農曆新年慶祝活動。

形容尖沙咀變成歡樂跳舞街 還有一系列新春活動

另外，李家超在社交平台發文稱，大年初一晚與太太到尖沙咀，出席「新春國際匯演之夜」。欣賞表演前，他和部份表演團隊代表見面並送上馬年祝福，感謝他們為香港帶來這場視聽盛宴。

他指出，多款融入駿馬元素的花車極具巧思，帶出大熊貓、林村許願樹、主題公園、連串盛事等香港特色元素，盡顯香港作為旅客熱門旅遊目的地的魅力。一眾本地、內地以及海外表演團隊勁歌熱舞，將尖沙咀變成歡樂的跳舞街，打造成盛大新年狂歡派對，相當熱鬧。

他又提到，參與巡遊的花車還將於年初二起在不同地點停泊，成為打卡點，部份表演團體更會現場獻技。整個農曆新年，全港還有一系列精彩活動，歡迎市民和旅客參加，盡情感受獨一無二的香港年味和新春體驗。