手機沒按掣也可能被駭　NSA曝每週這樣做一次　秒降資料外洩風險

隨著智慧型手機能做到的事情越多，被駭客盯上的風險就越高，美國國家安全局就提醒，只要每週重新開機一次，就能夠增加駭客攻擊的難度，也就能減少手機被駭客入侵的風險。



綜合外媒報導，美國國家安全局近期釋出一份「智慧手機使用安全指南」，其中提到，駭客會利用惡意軟體入侵用戶手機，最難預防的就是「零點擊漏洞」進行攻擊，因為這甚至不需要手機用戶與駭客間有任何互動。

因此，美國國家安全局建議，只要每週將手機重新開機一次，就能夠增加駭客攻擊的難度，無論是iPhone還是Android手機都應該這麼做。

美國國家安全局表示，雖然該方法不能百分百阻絕零點擊漏洞攻擊，甚至高階病毒仍能在手機重啟時重新加載，但總比什麼都不做更好。

美國國家安全局也提醒其他危險舉動，包括不連接免費公共Wi-Fi，避免手機資料被攔截；定期清除手機Wi-Fi連接紀錄，避免手機自動連線；不需要使用時，關閉藍牙及GPS定位功能；不開啟陌生信件或簡訊中的網址連結；設定高強度密碼或採用生物辨識解鎖，以此保護手機使用安全。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不需要任何點擊……駭客神招盜手機！預防1動作「每週一次」秒降風險】