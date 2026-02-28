英雄聯盟︱韓國冠軍聯賽舉行　粉絲盛裝入場　Faker缺席氣氛未減

電競《英雄聯盟》（LOL）的頂級聯賽：韓國冠軍聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱LCK）決賽首次離開韓國舉行，移師香港啟德體藝館，今日（28日）起一連兩日舉行。



被視為電競代表人物的Faker因所在隊伍T1無緣晉級決賽而無法來港，但現場氣氛不減。有不少人特意打扮成遊戲角色，例如打扮成「鏡爪」。有觀眾指，之前沒機會到韓國觀賽，得悉LCK Cup在港舉行時，便立即買票，打扮一番，入場盡興。



賽事於下午四時開始，由於時間與韓國男團SEVENTEEN在隔鄰的主場館舉行的演唱會接近，導致體育園內人頭湧湧。（洪戩昊攝）

賽事於下午四時開始，由於時間與韓國男團SEVENTEEN在隔鄰的主場館舉行的演唱會接近，導致體育園內人頭湧湧。入口處有指示牌，標示「靠左LCK，靠右SEVENTEEN」。

有不少人特意打扮成遊戲角色，例如李小姐裝扮成「鏡爪」，因喜歡這個角色背景故事。她指，之前沒機會到韓國觀賽，當得悉LCK Cup在港舉行時，便立即買票，打扮一番後才進場。

李小姐打扮成「鏡爪」。（洪戩昊攝）

情侶戴頭飾入場 不受Faker缺席影響

黃先生和曾小姐則分別戴上了自己喜歡的角色「披甲龍龜 拉姆斯」和「提摩」的頭飾。他們未試過在韓國觀賽，得悉LCK Cup在港舉行時十分興奮。曾小姐是隊伍「DWG KIA」選手ShowMaker的支持者，所以對Faker出席與否無甚所謂；而黃先生則主要希望入場感受氣氛，及現場感受頂尖選手的實力。

有T1迷放售首日門票 次日仍會入場感受氣氛

Faker未能來港作賽後，網上一度有大量平價門票，周先生和周小姐表示，先前購買了兩日門票，主要希望觀看Faker所在隊伍T1比賽，當T1出局後，他們便放售首日門票，不過仍會在次日入場感受氣氛。他們今日仍有到場，二人稱純粹打算買周邊產品，惟到場時已售罄。

黃先生和曾小姐分別戴上了自己喜歡的角色「披甲龍龜 拉姆斯」和「提摩」的頭飾。（洪戩昊攝）