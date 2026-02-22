LCK盃｜代表人物Faker隊伍落敗無緣來港決賽　網現門票含淚蝕本賣

電競運動《英雄聯盟》的頂級聯賽：韓國冠軍聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）決賽首次離開韓國舉行，落戶香港啟德體育園體藝館，門票火速售罄。豈料，被普遍視為電競文化代表人物的Faker（李相赫，Lee Sang-Hyeok）所在隊伍T1，今晚（22日）卻在生死戰落敗，令Faker無緣來港參加決賽。



賽果一出，網上立即出現標榜「低於原價」、「含淚平放」、兩張當一張平賣的門票，料黃牛「炒燶」止蝕。



2026 LCK決賽海報。（快達票圖片）

普遍視為電競文化代表人物的Faker（李相赫，Lee Sang-Hyeok）因所在隊伍T1在今晚（22日）生死戰落敗，令Faker無緣來港參加決賽。（資料圖片／Getty Images）

Faker所在隊伍今晚在生死戰領先下遭對手反勝

LCK決賽「CGA呈獻：2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」將於2月28日及3月1日一連兩日，在啟德體育園體藝館舉行，更獲選為本港官方於上周五（20日)認可為「M」品牌大型體育活動，獲政府資助。賽事門票於1月30日公開發售，火速售罄。

豈料，被普遍視為電競文化代表人物的Faker因所在隊伍T1，今晚卻在生死戰領先2:0後遭對手反勝，終以2:3落敗，令Faker無緣來港決賽。

賽果一出，網上立即出現標榜「低於原價」、「含淚平放」的門票。（Carousell截圖）

賽果一出，網上立即出現標榜「低於原價」、「含淚平放」的門票。（Carousell截圖）

《英雄聯盟》LCK盃決賽票價多少？

- 優先訂票票價 ：

．SVIP : $1688

．VIP : $1388

．A級門票：$1188

．B級門票：$888

．C級門票：$688

．D級門票：$488

．2日VIP套票 : $2776 (套票包含2月28日及3月1日 VIP級別門票）

．無障礙通道座位﹕$688

- 所有票價須外加50元顧客服務費



啟德體藝館。（啟德體育園圖片）

$1188門票以$800元放售

今晚意外賽果一出，不少人包括相信是黃牛人士，在網上放售門票，有網民指社交媒體上198則相關帖文，「保守估計有190篇都係放緊飛」。

在拍賣網站，有的標榜「低於原價」、「含淚平放」，例如有原價1,188元的門票以800元放售，又或888元門票以750元求買，有的將原價688元的門票，便宜少許以人民幣530元（折算港幣600元）出售。