LCK Cup香港｜英雄聯盟LCK盃決賽移師海外落戶啟德　即睇購票攻略

電競運動《英雄聯盟》的頂級聯賽：韓國冠軍聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）決賽首次離開韓國舉行，落戶香港啟德體藝館，將於2月28日及3月1日一連兩日舉行。賽事門票將在快達票網站發售，買票詳情一文看清。



2026 LCK決賽海報。（快達票圖片）

甚麼是LCK決賽？

LCK是電競運動《英雄聯盟》的頂級聯賽，也是全球範圍內競技強度最高的地區聯賽。其決賽首次離開韓國舉行，落戶本港啟德體藝館，預計每日將吸引逾10,000名觀眾入場。賽事獲選為本港官方認可的「M」品牌大型體育活動，標誌著電競正式成為香港國際體育版圖的一環。

啟德體藝館。（啟德體育園圖片）

除主賽事外，大會將於比賽期間於場館內設立Festival Zone，向公眾免費開放。即使未能購票入場，市民亦可親身投入賽事的熾熱氣氛。

《英雄聯盟》LCK盃決賽何時舉行？

- 2月28日（星期六）下午4時 (下午2時開放入場)

- 3月1日（星期日）下午4時 (下午2時開放入場)

《英雄聯盟》LCK盃何時售票？

賽事門票將於下列時間在快達票網站發售：

- PayKool信用卡優先預訂 ：1月29日（星期四）上午10時至晚上8時

- 公開發售：1月30日（星期五）上午10時

《英雄聯盟》LCK盃決賽票價多少？

- 優先訂票票價 ： HK$1688 / $1388 / $1188 / $888/ $688 / $488

- SVIP : HK$1688 / VIP : HK$1388 / A級門票：HK$1188 / B級門票：HK$888 / C級門票：HK$688 / D級門票：HK$488 / 2日VIP套票 : HK$2776 (套票包含2月28日及3月1日 VIP級別門票，套票視為單一門票計算，只會收取HK$50顧客服務費。）/ 無障礙通道座位﹕HK$688

- 所有票價須外加50元顧客服務費