以色列美國襲伊朗　東瀛遊︰有摩洛哥團未能回港　21團友滯留當地

【伊朗 / 以色列 / 美國 】以色列與美國聯手攻擊向伊朗發動襲擊，本港保安局今日（28日）更新外遊警示，而香港國際機場暫有9班機延誤或取消，目的地包括杜拜及利雅德。旅議業議會晚上公布，今明兩日出發或返港的旅行團都受到影響，暫時未有實際數目，惟農曆新年旺季剛結束，估計為單位數。



東瀛遊主席禤國全表示，收到航空公司通知航班需要調配，共有兩個摩洛哥旅行團行程受到影響，涉及47名旅客，全部原定在杜拜機場轉機，其中21名團友未能回港，滯留摩洛哥當地。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

本港保安局2月28日更新外遊警示，提醒市民如非必要應避免前往伊朗及以色列。（保安局網頁截圖）

保安局更新外遊警示籲港人勿赴伊朗或以色列

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗，伊朗展開反擊，向以色列及美軍在中東的多個軍事基地發射導彈。保安局今日更新外遊警示，指中東地區局勢升溫，呼籲計劃前赴伊朗或以色列的港人應調整行程，如非必要，避免前往當地旅遊。

身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。局方自去年8月起，一直就兩地都發出紅色外遊警示，即當地「有明顯威脅」。

截止2月28日晚上8時，香港國際機場共有9班客運航班受影響。（資料圖片）

旅議會︰若杜拜及多哈機場暫停所有航班 將影響來往歐洲交通

香港國際機場周六及周日（2月28日及3月1日）共有9班客運航班受影響，目的地包括杜拜及利雅德。旅議會公布，杜拜及多哈機場是中東的主要轉機地方，暫停所有航班將影響來往歐州的航空交通。

旅議會又指，今明兩日出發或返港的旅行團都受到影響，暫時未有實際數目，惟農曆新年旺季剛結束，估計是個位數字。

東瀛遊主席禤國全回應指，共有兩個摩洛哥旅行團暫時受影響，受影響旅客共47人。（資料圖片）

東瀛遊︰摩洛哥團21人不能回港、26人未能出發

東瀛遊主席禤國全表示，共有兩個摩洛哥旅行團受影響，涉及47名旅客。其中原定今日深夜由香港飛往杜拜轉機的旅行團，收到航空公司通知航班需要調配，未能如期出發，涉及26名旅客；而另外一個由摩洛哥回程的旅行團，因相同原因滯留當地，涉及21名旅客。

禤國全又指，暫時沒有新消息，只能等待航空公司的通知。