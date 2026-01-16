香港女子入境伊朗後失聯逾一星期　入境處：正積極跟進協助家屬

伊朗去年12月起多處出現示威及暴力衝突，造成大量人命傷亡及長時間「斷網」。目前保安局向伊朗發出紅色旅遊警示，呼籲港人調整行程，如非必要避免前赴。近日網上指一名香港女子入境伊朗後失去聯絡。



入境處今日（16日）表示，接獲相關求助後，已透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿巴斯總領事館了解情況，按當事人家屬意願提供協助。



2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者走上街頭集會，反對現任德黑蘭政權，圖中可見點點火光。（Reuters）

該名女子在社交平台連續上載帖文，稱自己計劃由香港不坐飛機前往埃及。其社交平台Threads最後一則帖文停留於上周二（1月6日），稱自己身處伊朗，形容「伊朗是我去過被誤會最深的國家，香港護照只能免簽21天，明天跑去passport office，延長一個月簽證」。自此，該女子沒有再發文，引起不少網民擔憂其安危。

該名女子社交傳媒影片截圖。（threads）

該名女子社交傳媒影片截圖，圖為她與當地人合照。（threads）

有自稱是女事主家屬留言求助：「阿妹而家喺伊朗，已經失聯咗好多日。已搵入境處幫手，想問問大家仲有咩途徑或者仲有咩野可以做到？有冇朋友識人喺BB HOSTEL？」

入境處表示接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿巴斯總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

入境處呼籲，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。