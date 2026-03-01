美以襲伊朗｜附近被飛彈碎片擊中　滯留杜拜港人：第一次咁近戰場

【伊朗 / 以色列 / 美國 】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，香港國際機場周六及日（2月28日及3月1日）暫有9班機延誤或取消，目的地包括阿聯酋城市杜拜及沙地阿拉伯首都利雅德。港人郭小姐原定周日（今早，1日）乘坐阿聯酋航空回港，惟暫未知機場的重開時間，因此她已延長酒店住宿，並計劃到超市購入乾糧，以備不時之需。



周六杜拜棕櫚島被飛彈碎片擊中，阿聯酋首都阿布扎比發生爆炸，郭小姐對此感到心有餘悸，因她昨日的行程正是阿布扎比，同時所住酒店距離棕櫚島僅約25分鐘車程。「都有少少擔心，始終第一次咁近戰場。」



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

港人原定早上乘坐阿聯酋航空回港 暫未知機場重開時間

港人郭小姐向《香港01》表示，她於2月20日出發前往杜拜旅遊，原定今早（3月1日）當地時間10時40分，乘坐阿聯酋航空EK380航班回港，惟酒店昨日（2月28日）通知杜拜機場已封閉，未知會否重新開放，因此她只能延長住宿，一晚收阿聯迪拉姆603元（折合約1,284港元）。

我都問咗酒店前台話杜拜機場封咗，唔知聽朝（3月1日）會唔會重開，航空公司通常3小時前先通知。 港人郭小姐

郭小姐2月28日曾到阿布扎比的海灘，同日當地便發生爆炸。（郭小姐提供圖片）

計劃到超市購入乾糧以備不時之需 冀獲旅遊保險保障

郭小姐表示，昨日突然收到大批朋友關心的訊息，再打開新聞才得悉伊朗發生戰爭，感到非常意外。她目測杜拜市面仍然正常，考慮到酒店餐廳收費昂貴，正計劃駕車往超市購入乾糧，以備不時之需，並希望旅遊保險的保障範圍，包括酒店及餐飲等額外開支。

郭小姐數日前曾到杜拜棕櫚島的「水世界冒險樂園」。（郭小姐提供圖片）

棕櫚島及阿布扎比遭受戰火 感心有餘悸︰始終第一次咁近戰場

談到昨日杜拜棕櫚島酒店疑被飛彈碎片擊中，入口處更起火冒濃煙，阿聯酋首都阿布扎比亦發生爆炸，郭小姐對此心有餘悸。原來她昨日曾到阿布扎比的主題樂園及海灘，同時所住酒店距離棕櫚島僅約25分鐘車程，數日前亦曾到棕櫚島的觀景台。