SEVENTEEN演唱會2026｜廣州粉絲跟偶像巡迴　買酒店套票連看兩晚

【SEVENTEEN演唱會2026／啟德體育園／啟德主場館／啟德演唱會】韓國男團SEVENTEEN今日（28日）起一連兩日在香港舉辦演唱會，即短短5個月第二度踏上啟德主場館，吸引大批香港及內地粉絲到場。其中有兩名廣州粉絲便購買包住宿及禮物的套票，計劃連看兩場才返回內地。「佢巡迴，我哋都跟住佢巡迴。」



韓國男團SEVENTEEN在2026年2月28日及3月1日，第二度踏上啟德主場館舉行演唱會。（網上圖片）

韓國男團SEVENTEEN演唱會舉行，通往啟德主場館的道路人來人往。（洪戩昊攝）

SEVENTEEN演唱會2026｜短短5個月第二度踏上啟德開騷

韓國男團SEVENTEEN去年在啟德主場館舉行的兩場演唱會爆滿，為了回應廣大CARAT（官方歌迷名）的熱烈呼聲，今明兩日第二度踏上主場館舉行演唱會，即相隔短短5個月再次來港開唱。

踏入初春，本港今午天氣不似如期，更一度下起微雨，惟無阻SEVENTEEN粉絲的熱情，通往主場館的道路人來人往，部份粉絲見時間尚早則往有蓋通道的位置打卡。

雖然現場天陰下雨，但無阻一眾SEVENTEEN支持者的熱情，他們改在有蓋通道位置「打卡」。（洪戩昊攝）

賀小姐（左）和嚴小姐（右），攜帶了圓扇、公仔和手燈等應援物品。（洪戩昊攝）

SEVENTEEN演唱會2026｜粉絲再次入場︰想見佢哋、掛住

其中去年已捧場的賀小姐和嚴小姐準備充足，攜帶了圓扇、公仔和手燈等應援物品。對於再次近距離直擊偶像，她們都感到非常興奮，更即場跳應援舞，在旁拍下相片及影片，為觀看演唱會留下記錄。「想見佢哋囉、掛住。」

何小姐（左）和彭小姐（右）分別來自廣州及珠海，因香港的酒店價錢昂貴，加上趕回內地開學，不留港過夜。（洪戩昊攝）

SEVENTEEN演唱會2026｜內地客因酒店貴及趕開學不留港過夜

SEVENTEEN在內地也深受歡迎，擁有大批粉絲。其中何小姐和彭小姐分別來自廣州及珠海，她們結伴於今早來港觀看演唱會，不過因香港的酒店價錢昂貴，加上趕回內地開學，因此晚上完場後立即返回內地，不會留港過夜。

她們並透露周四（26日）才成功購入黃牛票，所以沒時間預備應援品。惟她們不願透露票價，只稱較去年9月便宜。

來自廣州的馮小姐（右）和高小姐（右）購買包酒店的套票，明晚再看一場才返回內地。（洪戩昊攝）

SEVENTEEN演唱會2026｜廣州粉絲買套票包酒店 料連睇兩晚

來自廣州的馮小姐和高小姐為CARAT，購買連禮物及住宿的套票，計劃連看兩場才返回內地。她們更透露曾到日韓等地觀看偶像的演唱會，「佢巡迴，我哋都跟住佢巡迴。」