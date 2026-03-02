伊朗局勢｜陳茂波稱金融市場波動難免　但動盪下香港一向是安全港

美國和以色列對伊朗發起聯合軍事打擊，伊朗亦向中東多國的美軍基地及以色列還擊。財政司司長陳茂波今日（2日）在一個電台節目指，金融市場波動在所難免，但資金可自由進出本港，加上港幣匯率與美元掛鉤，所以以往有甚麼動盪，香港反而是作為安全港讓資金流入。



另外，新一份《財政預算案》提出從外滙基金轉撥1,500億元，支持北部都會區及其他基建項目。陳茂波強調，相關做法不會「常態化」，亦能維持公共財政穩健，並有相當規模資金應對局勢變化，由他領導的外滙基金委員會已審慎小心研判。



2026年3月1日，以色列和美國繼續對伊朗發動空襲，伊朗首都德黑蘭（Tehran）發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

陳茂波：香港可作為安全港讓資金流入

陳茂波今日在新城節目《財知大道》指，金融市場波動在所難免，但資金可自由進出本港，加上港幣匯率與美元掛鉤，所以以往有甚麼動盪，香港反而是作為安全港讓資金流入。另外，沙特阿拉伯等國家在中東戰亂下，亦希望分散資產配置；港府將妥善管理金融風險，並繼續做好自身的金融業，吸引企業來港上市。

財政司司長陳茂波。（資料圖片／陳葦慈攝）

料世界市場會分成三大板塊

陳茂波亦表示「以規則為本嘅全球經貿規矩已經唔係好得」。他認為市場會分成三大板塊：美洲、中國東南亞及印度歐洲，板塊內的貿易屏障會較少，板塊間的競爭則會較大。而在中國「雙向開放」的策略下，不少內地企業「出海」到東南亞，需要將零部件運過去，於是便會促進本港的貿易，令即使在貿易戰下，本港的貿易數字依然增長。

財政預算案｜調撥外匯基金不會常態化

新一份《財政預算案》提出從外匯基金轉撥1,500億元，支持北部都會區及其他基建項目。陳茂波強調，外匯基金規模超過四萬億元，足以維持金融穩定；相信投資基建，有助引入企業及發展產業，並增加稅收及滙聚人才，推動實業發展。

他又強調，相關做法不會「常態化」，亦能維持公共財政穩健，並有相當規模資金應對局勢變化，由他領導的外滙基金委員會已審慎小心研判。