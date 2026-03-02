伊朗局勢｜國泰：暫時取消往返利雅得及杜拜航班
以色列與美國2月28日對伊朗展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，觸發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點。 國泰航空於周日（3月1日）宣布，鑑於中東地區局勢的最新發展，所有2月28日至3月3日（包括當日）往返沙特阿拉伯首都利雅得，以及2月28日至3月5日（包括當日）往返杜拜的航班已經取消。
已預訂3月7日前相關航班 改票免手續費
國泰航空表示，對於往返利雅得的航班暫時取消，受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，可透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。
另外，國泰已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂3月7日或之前往返香港與利雅得及杜拜的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。
若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯繫，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空（國泰網站、流動應用程序或客戶服務部）訂票，請聯絡客戶服務團隊。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。
