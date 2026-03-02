伊朗局勢｜杜拜受波及　馬會26人滯留包括 「昇瀧駒」馬主騎師等

美國和以色列對伊朗發起聯合軍事打擊，伊朗亦向中東多國的美軍基地及以色列還擊，包括杜拜。香港賽駒「昇瀧駒」在上周六（2月28日）在杜拜美丹馬場出戰三級賽北風錦標，團隊亦在當地滯留。據報，當中包括「昇瀧駒」馬主團隊、練馬師蘇偉賢、騎師田泰安以及隨行協助的馬會團隊。



《英文虎報》（The Standard）引述馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，已與所有26人取得聯繫，並收集他們情況，以便在當局協調撤離工作時作出安排。夏定安又指，馬會已為他們延長了酒店住宿，並已聯繫醫療服務提供商，以便在需要時提供協助。



夥拍「昇瀧駒」赴杜拜美丹馬場出戰三級賽的騎師田泰安，與馬主團隊、練馬師蘇偉賢等滯留當地。（資料圖片/林若勤攝）

由田泰安策騎的「昇瀧駒」在杜拜的北風錦標中跑獲第八名。(香港賽馬會)

練馬師蘇偉賢、騎師田泰安因空域關閉預料要在杜拜逗留一段時間

「昇瀧駒」周六在杜拜出賽，馬主團隊、練馬師蘇偉賢、騎師田泰安和家人以及隨行協助的馬會團隊，因應當地空域關閉、航班取消，未能按原定計劃返港，預料要在杜拜逗留一段時間。