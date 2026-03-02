二手單車費爭執互毆釀命案　官指雙方都有責任　無業漢誤殺囚4年

無業漢出售一部二手單車予一名中年漢後，指買方未有付800元，兩人因而在天水圍屋邨爭執，繼而用鐵通互毆，買家疑被打至頭骨骨折，送院搶救後不治。無業男否認謀殺罪受審，陪審團裁定他誤殺罪成。法官游德康今（2日）判刑指，被告和死者打鬥時均持鐵通，雙方都有責任，偏巧被告的力氣較大，並扑中死者頭部令他喪命，判他入獄4年，指這刑期公平公正。



被告王冠銘，50歲。他被控於2022年10月31日，在香港謀殺羅振成（58歲）。控方庭上透露，被告有14項案底，不涉暴力控罪。

被告王冠銘(黑布懞頭)被控謀殺罪。(資料圖片)

事主羅振成被發現地點旁有一枝鐵通。(資料圖片)

事主羅振成被襲擊後倒在地上。(網民Kwan Kwan上傳至facebook我愛天恩圖片)

被告長女有罕見腦病

法官游德康引述求情，被告任職散工，他已離婚，兩名女兒隨他生活，現已成年。長女有罕見腦病，被告經常陪伴女兒看醫生。被告稱對犯案感到後悔，希望法庭輕判讓他獲釋後照顧病母和女兒。被告的女兒求情指，被告是慈愛的父親。

被告與事主口角後曾讓事主離開

游官指，片段顯示被告起初在電梯與事主爭執時，雖然手持鐵通，但兩人只動口沒動手，最後亦讓事主離開。其後被告到店舖買飲品時，事主尾隨並責罵他，最終二人用鐵通互毆。游官指，雙方都有責任，最終判囚4年。

被告曾上門向事主追討800元不果

控方案情指，被告於案發前幫事主墊支購入一輛二手單車，惟事主未有支付涉款800元，被告多番追討不果。在2022年10月28日，被告前往事主的天水圍天恩邨恩盈樓住所追債，但未能找到事主。

兩人翌日拿鐵通互毆

翌日下午，被告再到事主的住所，與事主爭執後隨即離開，再帶同鐵通折返，二人其後以鐵通互毆。片段顯示，被告和事主在升降機爭執。被告以鐵通指向事主，另一人把垃圾桶推入升降機內。

被告曾用鐵通揮向事主頭部4次

事主最終乘搭升降機到地下，並離開恩盈樓。被告手持鐵通在樓下尾隨，並和事主發生打鬥。現場有途人以手機和汽車行車紀錄儀拍下部份過程，片段顯示，被告和事主各手持鐵通打鬥，期間被告持鐵通向事主的頭揮動至少4次，事主最終倒地，被告則離開。

事主腦內出血頭骨骨折

救護員接報抵達時，事主已不省人事。事主被送抵醫院時，醫生檢查發現他的腦內出血，頭骨亦有骨折。事主留醫兩天，最終不治。

被告於同月30日被捕，在警誡下聲稱：「佢爭我錢唔還，我咪同佢嘈交，我嬲起上嚟先打佢，佢係咁X我。」

案件編號：HCCC52/2024