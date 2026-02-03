二手單車買賣起爭執　男子涉鐵通襲擊買家至頭骨骨折亡　誤殺罪成

兩名中年男子涉因二手單車買賣爭執，其後賣方到買方家追討拖欠的800元款項不果。他們初則口角，繼而動武，並動用鐵通互毆，其後事主疑頭部受傷，送院後不治。無業男否認謀殺罪受審，3男4女組成的陪審團今(3日)經過約5小時退庭商議，以5比2裁定被告謀殺罪不成立，並一致裁定他誤殺罪成。法官把求情和判刑押後至3月2日，期間被告繼續還押。



被告王冠銘，50歲。他被控於2022年10月31日在香港，謀殺羅振成（58歲）。控方庭上透露，被告有多項案情，涉及14項控罪。

被告王冠銘(黑布懞頭)被控謀殺罪。(資料圖片)

事主羅振成被襲擊後倒在地上。(網民Kwan Kwan上傳至facebook我愛天恩圖片)

事主羅振成被發現地點旁有一枝鐵通。(資料圖片)

被告指事主欠付單車費800元

控方案情指，被告於案發前幫事主墊支購入一輛二手單車，惟事主未有支付涉款800元，被告多番追討不果。在2022年10月28日，被告前往事主的天水圍天恩邨恩盈樓住所追債，但未能找到事主。

兩人曾在升降機內爭執

翌日下午，被告再到事主的住所，與事主爭執後隨即離開，再帶同鐵通折返，二人其後以鐵通互毆。片段顯示，被告和事主在升降機爭執。被告以鐵通指向事主，又一人把垃圾桶推入升降機內。

被告手持鐵通尾隨事主

事主最終乘搭升降機到地下，並離開恩盈樓。被告手持鐵通在樓下尾隨，並和事主發生打鬥。現場有途人以手機和汽車行車紀錄儀拍下部份過程，片段顯示，被告和事主各手持鐵通打鬥，期間被告持鐵通向事主的頭揮動至少4次，事主最終倒地，被告則離開。

事主被打至頭骨骨折

救護員接報抵達時，事主已不省人事。事主被送抵醫院時，醫生檢查發現他的腦內出血，頭骨亦有骨折。事主留醫兩天，最終不治。

被告於同月30日被捕，在警誡下聲稱：「佢爭我錢唔還，我咪同佢嘈交，我嬲起上嚟先打佢，佢係咁X我。」

案件編號：HCCC52/2024