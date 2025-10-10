政府採「雙信封制」推沙嶺數據園區用地招標　最高樓面逾269萬呎

政府加快北部都會區建設，今日（10日）表示以「雙信封制」方式進行公開招標，出售位於北區沙嶺的丈量約份第89約地段第953號用地（沙嶺數據園區用地），於2025年12月31日截標。值得留意的是，是次「雙信封制」分為非價格建議，以及價格建議，比重分別為70%和30%。



沙嶺用地最高樓面逾269萬呎

沙嶺數據園區用地位於北部都會區，鄰近羅湖地段，地盤總面積約為125.3萬平方呎，現正改劃為「其他指定用途」註明「創新及科技」，作發展數據園區及相關產業用途，以配合香港發展成為國際創新科技中心的願景。沙嶺數據園區用地最高的樓面面積可達269.105萬平方呎，當中不少於7成樓面面積用作高端數據中心用途。

是次推出沙嶺數據園區用地旨在提供先進算力設施，推動數據和人工智能相關產業的發展，鞏固香港作為區內數字基礎設施樞紐的地位，促進數字經濟和智慧城市的發展。

創科局：「雙信封制」選出最能發揮用地潛力方案

創新科技及工業局發言人表示，希望透過這次招標吸引具實力的投資者，將沙嶺發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區。政府在制定招標文件時亦加入相關條款，確保用地以數據園區為主導用途；並採用「雙信封制」進行評審，就投標者的非價格建議和價格建議作綜合考慮，以期選出最能發揮用地潛力的方案。