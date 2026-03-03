宏福苑｜獨立委員會將於3.19至4.2舉行首輪8場聽證會　周四起預約

大埔宏福苑發生五級大火已經3個月。政府今日（3日）公布，獨立委員會將於3月19日至4月2日舉行第一輪共8場聽證會，聽取證據。公眾人士可於3月5日上午10時至3月8日上午10時期間透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的聽證會。



主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民。



大埔宏福苑發生五級大火已經三個月。（夏家朗攝）

委員會主席陸啟康法官在2月5日舉行的指示會議上公布，聽證會將於3月19日展開，就委員會職權範圍中所列事項，聽取證據。委員會透過證人的口述證供、書面陳述，以及以其他方式提交的證據，釐清相關事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎。

第一輪8場聽證會的日期如下：

1. 3月19日（星期四）

2. 3月20日（星期五）

3. 3月24日（星期二）

4. 3月26日（星期四）

5. 3月30日（星期一）

6. 3月31日（星期二）

7. 4月1日（星期三）

8. 4月2日（星期四）



聽證會以廣東話進行

委員會會先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數天。其後，委員會會聽取證人的口述證供，其中將包括宏福苑居民的口述證供。委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。

聽證會於上述日期上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英文即時傳譯。

共提供360個公眾人士旁聽名額 一半優先分配予宏福苑居民

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席旁聽，聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

3.5起網上預約第一輪聽證會

為免公眾人士長時間在場外排隊輪候，及讓有意旁聽者在聽證會當天前可確實知悉是否已取得旁聽名額，公眾人士（包括宏福苑居民）須於3月5日上午10時至3月8日上午10時期間，就第一輪聽證會透過網上預約，選取有意旁聽的日子（可選取一場或多場），並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士將於3月17日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第一輪聽證會的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由hearing@ic-wangfukcourtfire.gov.hk發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。就每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。

按現時計劃，委員會將繼續在4月份及隨後舉行聽證會，詳情（包括餘下各輪聽證會的具體日期、會出席作證的證人，以及公眾旁聽預約安排）會隨後另行公布。

行政長官就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於2025年12月19日正式展開工作。