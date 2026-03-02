宏福苑安置方案｜查詢熱線今起投入服務　解說專隊本周起接觸業主

大埔宏福苑五級大火，政府早前公布7座受災樓宇的長遠居住方案，包括以現金向業主收購業權及「樓換樓」安排。政府今日（2日）公布，就大埔宏福苑長遠居住安排設立的查詢熱線2129 8133今日正式投入服務，而由房屋局統籌的跨部門「解說專隊」，在接受特別培訓後，今個星期起陸續接觸宏福苑業主。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（夏家朗攝）

宏福苑安置方案查詢熱線幾多號？

政府今日公布就大埔宏福苑長遠居住安排設立的查詢熱線2129 8133正式投入服務。政府指，根據上月21日日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，涵蓋以現金向業主收購業權、「樓換樓」、預留居者有其屋計劃（居屋）、綠表置居計劃及香港房屋協會的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位，提供不同選項，讓受影響業主可以按情況及需要作出選擇，協助他們重建家園。

政府指，為協助業主掌握方案各個選項的具體細節，已成立由房屋局統籌的跨部門「解說專隊」。專隊成員由超過100名人員組成，來自房屋局、勞工及福利局、民政及青年事務局、保安局和發展局轄下的部門，並於經由「一戶一社工」轉介聯繫宏福苑業主前，接受由房屋局提供的特別培訓，今個星期起陸續接觸宏福苑業主。

宏福苑安置解說專隊點認？

政府指，解說工作期間，成員會身穿淺藍色背心和佩戴工作證，以識別身分。

收購業權方案一

政府提出，居民可收取現金，自行作長遠居住安排。未補地價單位每平方呎收購價8,000元、補地價單位10,500元，全部單位採用以上劃一標準計算。財政司副司長黃偉綸表示，期望第三季可發放現金。

收購業權方案二

政府提出，居民可收取現金，透過政府推出的「特設銷售計劃」，購買全新資助出售單位。如同方案一，未補地價單位每平方呎收購價8,000元、補地價單位10,500元，全部單位採用以上劃一標準計算，政府期望第三季發放現金。

「特設銷售計劃」主要提供房協及居屋單位供業主揀選，涉及10個項目、共3,900個單位。如業主6月30日前已簽訂臨時買賣合約，將獲安排首批優先揀樓；若在7月1日至8月31日期間簽約，為第二批揀樓。

政府預計將於今年9月開始選樓；同一批次內的申請者的選樓次序，會再取決於按攪珠結果而排列的次序。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，部份玻璃窗上留有維修時保護玻璃窗的發泡膠。（資料圖片/夏家朗攝）

收購業權方案三

政府按相同業權收購價代業主在「特設銷售計劃」向房委會／房協購買全新資助出售單位。業主將獲發相等於單位價值的「樓換樓券」，若有差額，會以「多除少補」方式處理，如業主選擇的單位價格較「可用金額」高，業主需額外補足差額；若選擇的單位價格較「可用金額」低，業主則可以收取相關差額。

如同方案二的安排，如業主6月30日前已簽訂臨時買賣合約，將獲安排首批優先揀樓；若在7月1日至8月31日期間簽約，為第二批揀樓。政府預計將於今年9月開始選樓；同一批次內的申請者的選樓次序，會再取決於按攪珠結果而排列的次序。

「特設銷售計劃」涵蓋甚麼項目？

房委會會在「居屋2025」和「綠置居2025」預留約2,000個單位，以「特設銷售計劃」形式，供已出售業權的業主選購。其中最快入伙是九龍灣盛緻苑，預計今年第四季入伙，其後依次為錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑、啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑，分別在2027年至2028年入伙。

政府另加入房協的單位作支援，並提供400個單位，包括約100個位於粉嶺百和路項目的單位，預計於今年第四季入伙，以及300個位於觀塘安達臣道石礦場項目的單位，預計可於2028年首季入伙。

大部分屋苑呎價低於8,000元，不過房委會居屋啟德啟陽苑較高，市價六二折平均呎價9,300元；房協粉嶺百和路資助後呎價要8,680元，而觀塘安達臣項目資助後呎價更高，達8,920元。如收取未補地價賠償的災民，可能需自付差價。

政府指，大埔原本未來數年並沒有居屋項目，為滿足部分居民希望在大埔原區重置居所的訴求，房委會將在大埔頌雅路西加建新居屋，提供合共1,500個單位，預計第一期約900個單位，最快可於2029年入伙；第二期提供約600個單位，也可於其後十多個月後入伙。房委會特意修改設計，將項目的圖則改為主要提供實用面積400多平方呎的單位，與宏福苑單位現時面積相若。

尚有按揭貸款怎麼辦？

財政司副司長黃偉綸見記者指，約200多户尚有按揭貸款，若業主願意接受收購並收取現金，可用錢償還按揭；如選擇樓換樓，金管局已初步與銀行聯繫，銀行願意接受居民將按揭品轉移到新揀選的居屋單位，政府期望過渡期間銀行會提供優惠安排。

何時需確認意向？如不確認怎辦？

政府指，業主須在8月31日或之前，即由今日起計約6個月內確認其意向。如未能在期限前確認，黃偉綸指，業主會面對一定困難，形容「任何計劃都有終結期」。

對於早前測量師學會提及政府可以立法手段收購業權，黃偉綸形容此非目前焦點， 如相隔一段時間仍無法解決，「我們或要探討這可能性」，但強調本港非常尊重私有產權，若採用強逼手段，通常是較獨特的情況。

黃偉綸又提及部份情況可獲豁免，包括未完成遺產承辦的住戶，如明年才完成遺產承辦手續，無論是現金或是樓換樓，「（政府）都會繼續畀到佢。」

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，部份玻璃窗上留有維修時保護玻璃窗的發泡膠。（夏家朗攝）

如何確應意向？

政府已成立由房屋局統籌的跨部門「解說專隊」，跟進各業主的整個收購過程。專隊會由3月初起，直接聯繫各戶業主。「解說專隊」部分成員亦會在較多宏福苑居民暫居的過渡性房屋及房協項目開設服務站，為有需要的業主提供服務。