伊朗局勢｜入境處接432名身在中東港人查詢　均稱身處安全地方

中東局勢緊張，入境處回覆查詢指，截至今日（2日）下午5時，共接獲432名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排。所有查詢港人報稱身處安全地方。



阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日（3月1日）受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（路透社）

入境處表示，已透過外交部駐香港特別行政區特派員公署(公署)、中國駐卡塔爾大使館、中國駐阿拉伯聯合酋長國大使館、中國駐沙特阿拉伯王國大使館、中國駐巴林王國大使館、中國駐約旦哈希姆王國大使館、中國駐阿曼蘇丹國大使館、中國駐科威特國大使館、中國駐黎巴嫩共和國大使館及旅遊業監管局了解情況。

截至3月2日下午5時，入境處共接獲432名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排。所有查詢港人報稱身處安全地方。

入境處指，會繼續與查詢港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。