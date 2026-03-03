九龍塘屢建學生劏房宿舍　再有獨立屋1劏20　屋宇署未能入屋視察

九龍塘屢現學生宿舍及劏房單位，一諾中學、曦庭學社均在九龍塘違規建學生宿舍，有人近日同樣將九龍塘窩打老道138號獨立屋的一層，分間成20個劏房出租，月租介乎1.28萬至1.88萬元，疑看准41名校網的升學家庭租用。

地政總署稱該獨立屋若分間成多個單位，有可能違反地契條款。屋宇署稱2月接獲舉報，惟無人應門未能入屋視察，業主將安排3月初視察。



有物業代理在社交媒體發帖文，指九龍塘窩打老道138號一間獨立屋的其中一層，分間成20個劏房單位，月租介乎1.28萬至1.88萬元。（影片截圖）

月租1.28萬至1.88萬元

內地教育機構「曦庭學社」近月租用九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，涉違規為赴港升中的內地生開設宿舍，屋宇署證實有僭建物，城規會稱沒無收到「校外學生宿舍」申請，教育局指無收到開辦學校的申請。

有物業代理近日亦在社交媒體發帖文及影片，指九龍塘窩打老道138號一間獨立屋的其中一層，分間成20個劏房單位，月租介乎1.28萬至1.88萬元，有間房單位有兩房一廳，設有開放式廚房及獨立廁所，部份單位更設有露台。

該個位置處於41名校網，有網民認為劏房目標客群正是看准為升學搬遷的家庭。該個帖文現時已被刪除，但仍有其他代理放租窩打老道138號單位。

現時仍有其他代理放租窩打老道138號單位，月租約1.6萬元。（網上圖片）

屋宇署：2月未能入屋視察

地政總署稱該獨立屋若分間成多個單位，有可能違反地契條款。署方稱會跟進調查和派員實地視察，若違反地契，會發出警告信並要求於限期前糾正。

屋宇署稱2月接獲舉報，惟無人應門未能入屋視察，業主將安排3月初視察。署方指去年10月及12月分別接獲小型工程展開通知書及完工證明書，當中涉及豎設用磚建造的非承重牆。署方若發現任何違規情況，會要求糾正違規之處，並考慮對有關訂明建築專業人士及訂明註冊承建商採取檢控及紀律處分行動。

一諾中學疑曾違規於九龍塘雅息士道2號經營學生宿舍。（資料圖片／楊凱力攝）

去年10月被釘牌的一諾中學，以月租25萬元，違規在九龍雅息士道2號經營學生宿舍，有家長更指宿舍環境惡劣，床上有老鼠糞便。教育局當時回覆指一諾中學並非私立寄宿學校，其校舍亦無宿舍註冊。