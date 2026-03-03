九龍塘獨立屋多處僭建劏60床位　內地教育機構涉違規辦中學生宿舍

內地教育機構「曦庭學社」租用九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為赴港升中的內地生建設宿舍，有三個疑為僭建的鐵皮搭建物。屋宇署稱該獨立屋有僭建物，無明顯危險，已先行發信予業主；城規會稱沒無收到「校外學生宿舍」申請，民政署亦無收到床位寓所牌照申請；教育局指無收到開辦學校的申請。教育局、民政總署已突擊巡查。



內地教育機構「曦庭學社」租用九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為赴港升中的內地生建設宿舍，有三個疑為僭建的鐵皮搭建物。（戴慧豐攝）

設60宿位 最貴月租2.59萬元

內地教育機構「曦庭學社」租用位處名校網的九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為12至18歲新來港的中學生建立「宿育管教」一體化教育學社，並在今年1月23日辦開放日。

有傳媒曾到訪該宿舍的開放日，該幢宿舍共有60個宿位，設有二人房及四人房，宿舍外有私人庭院及運動場等活動空間。

有內地教育機構「曦庭學社」租用位處名校網的九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為12至18歲新來港的中學生辦宿舍。（戴慧豐攝）

宿舍聲稱有持證社工及家庭教育諮詢師，膳食亦由營養師主理。宿舍收費有三個級別，分別為基礎服務、高級服務及旗艦服務，價格分別為每月1.49萬、1.79萬及2.59萬元。最高級別的旗艦服務有每月名校尖子生及商業精英分享，甚至校長一對一諮詢顧問等。

該宿舍又聲稱，協恩中學前助理校長、拔萃男書院前中文拔尖顧問老師的唐挺堅擔任學術總負責人；課程發展處高級課程主任黃芳婷任駐社英文科總監。

屋宇署：多處僭建

《香港01》記者周二（3日）到場視察，見到有三個疑為僭建鐵皮搭建物。

屋宇署稱窩打老道101號獨立屋分別面向界限街、後巷及毗鄰幼稚園的位置有若干現存及新建的僭建物，但沒明顯危險。按現行僭建物執法政策，屋宇署已先行發信予業主，敦促其盡快自行安排清拆僭建物，並會繼續跟進執法行動。

有內地教育機構「曦庭學社」租用位處名校網的九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為12至18歲新來港的中學生辦宿舍。（戴慧豐攝）

教育局：無開辦學校申請

教育局稱「啓彥教育曦庭學社」並非根據《教育條例》（第279章）註冊或臨時註冊的學校，局方至今沒有收到任何機構於上述地址開辦學校的申請。局方已派員突擊巡查，巡查期間並未發現有人營辦未經註冊學校；局方指若發現有人涉嫌營辦未經註冊學校或涉及違法行為，定必嚴肅處理。